Secciones

Guillermo Francos: "La participación en las elecciones a nivel nacional fue de casi el 68%"

DeportesMotores

Colapinto, el piloto que con muy poco hace mucho

Terminó 16° en un exigente GP de México, con un Alpine penoso; Norris arrasó.

SUFRIÓ EN MÉXICO. Colapinto peleó con un Alpine sin ritmo, terminó a milésimas de Gasly y ya apunta a mejorar en Brasil. SUFRIÓ EN MÉXICO. Colapinto peleó con un Alpine sin ritmo, terminó a milésimas de Gasly y ya apunta a mejorar en Brasil. ./X @AlpineF1Team
Carlos Werner
Por Carlos Werner Hace 29 Min
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas MéxicoFórmula 1ArgentinaPierre GaslyFranco ColapintoAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Hice 50 vueltas arrastrándome”: la cruda confesión de Franco Colapinto tras el GP de México de Fórmula 1

“Hice 50 vueltas arrastrándome”: la cruda confesión de Franco Colapinto tras el GP de México de Fórmula 1

Lo más popular
Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?
1

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el acarreo marcaron la primera mitad de la jornada electoral
2

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno
3

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene
4

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos
5

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos

Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025
6

Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025

Más Noticias
Crisis en Atlético Tucumán: Lucas Pusineri se va y Hugo Colace toma el mando

Crisis en Atlético Tucumán: Lucas Pusineri se va y Hugo Colace toma el mando

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el acarreo marcaron la primera mitad de la jornada electoral

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

No hay alerta meteorológica pero un inusual aire polar llegará al país: ¿cuándo y dónde bajan las temperaturas?

No hay alerta meteorológica pero un inusual aire polar llegará al país: ¿cuándo y dónde bajan las temperaturas?

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

¿Cuál es la hierba que endulza el mate y ayuda a nivelar el azúcar en sangre?

¿Cuál es la hierba que endulza el mate y ayuda a nivelar el azúcar en sangre?

Las semifinales del Regional del NOA de rugby se jugarán en Los Tarcos

Las semifinales del Regional del NOA de rugby se jugarán en Los Tarcos

Comentarios