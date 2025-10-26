Secciones
Suscribite
Ingresar
Guillermo Francos: "La participación en las elecciones a nivel nacional fue de casi el 68%"
Deportes
Motores
Colapinto, el piloto que con muy poco hace mucho
Terminó 16° en un exigente GP de México, con un Alpine penoso; Norris arrasó.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
SUFRIÓ EN MÉXICO. Colapinto peleó con un Alpine sin ritmo, terminó a milésimas de Gasly y ya apunta a mejorar en Brasil. ./X @AlpineF1Team
Por
Carlos Werner
Hace 29 Min
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
México
Fórmula 1
Argentina
Pierre Gasly
Franco Colapinto
Alpine
Alpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Hice 50 vueltas arrastrándome”: la cruda confesión de Franco Colapinto tras el GP de México de Fórmula 1
Lo más popular
Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?
El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral
Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno
Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene
Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos
Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025
Más Noticias
Crisis en Atlético Tucumán: Lucas Pusineri se va y Hugo Colace toma el mando
El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral
Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno
Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable
No hay alerta meteorológica pero un inusual aire polar llegará al país: ¿cuándo y dónde bajan las temperaturas?
Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?
¿Cuál es la hierba que endulza el mate y ayuda a nivelar el azúcar en sangre?
Las semifinales del Regional del NOA de rugby se jugarán en Los Tarcos
Comentarios
Navegá sin límites por $143 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más