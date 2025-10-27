La inmejorable oportunidad que le apareció a Boca, justo antes del duelo contra Barracas Central

En el club lo tienen claro. La clasificación a la Libertadores es el objetivo que puede dar sentido al año. Conseguirlo por tabla o a través de los playoffs del Clausura sería un alivio y una forma de cerrar el ciclo con aire. Por eso, ante Barracas, Boca no sólo se juega tres puntos. Se juega la posibilidad de despegar de una vez y, de paso, trasladarle la tensión a Núñez.