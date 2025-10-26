Boca busca reponerse: la hora de reaccionar ante Barracas Central

La pelota volverá a rodar y, con ella, el desafío de Boca de reencontrarse con su esencia. Mientras el campeonato se acomoda tras el parate electoral, el “Xeneize” vuelve a salir a la cancha para ponerse al día y, sobre todo, para reacomodar su rumbo. Este lunes desde las 16, en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, el club de La Ribera enfrentará a Barracas Central por el partido suspendido de la fecha 12, en una tarde que mezclará recuerdos, necesidad y la urgencia de sumar. Después del tropiezo ante Belgrano, el equipo de Claudio Úbeda se juega algo más que tres puntos: se juega su reacción.