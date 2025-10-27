Así se ve la Casa Blanca después de la demolición de una de sus alas

Así, la nueva gran estructura recuerda la “marca” que se hizo en el corazón de Francia, al construir la Pyramide du Louvre en el museo más famoso del mundo. “Cualquiera que haya trabajado en la Casa Blanca siente un respeto reverencial por cada pared de ese lugar –declaró David Axelrod, funcionario de la Casa Blanca durante el gobierno de Barack Obama–. Era la majestuosa y silenciosa ciudadela del poder de Estados Unidos, no el palacio de un rey loco”.