Así se ve la Casa Blanca después de la demolición de una de sus alas

Contrario a lo que cabría esperar de una construcción institucional tradicional como lo es la Casa Blanca, una de sus alas acaba de ser totalmente destruida. De acuerdo a los analistas políticos internacionales, se trata de una decisión del presidente estadounidense Donald Trump, que va de la mano con su perfil personalista y su caso omiso a las recomendaciones de quienes optarían por preservar la gran casa de gobierno.
A fines de la semana pasada, la demolición del Ala Este de la Casa Blanca se concretó y las imágenes de lo impensado empezaron a circular. Como si fuera una debilidad del gobierno norteamericano, el ala derrumbada se viralizó. Pero, lejos de lo que muestran las apariencias, se trata de un proyecto de Trump para hacer que la casa tenga su propia impronta.
¿Por qué se demolió un ala de la Casa Blanca?
Trump impulsa una reforma arquitectónica dentro de la Casa Blanca y como parte de ella ordenó la construcción de un nuevo salón de bailes. Es que el estilo del presidente republicano, cercano a la farándula y los encuentros con grandes personalidades, quedará plasmado para la posteridad en el gran edificio y centro político de Washington.
Las paredes venidas abajo son solo una parte de las demoliciones. También los jardines cuidadosamente construidos por Jackie Kennedy fueron destruídos para continuar con la reestructuración. “La mujer con mejor gusto en la historia de la Casa Blanca fue arrasada por el hombre con el peor gusto en la historia de la Cas Blanca”, escribieron en La Nación.
El Ala Este, según contó Katie Rogers en “American Woman”, su libro sobre las primeras damas norteamericanas, guardaba las oficinas del personal que acompañaba a las esposas de los presidentes. Pero la demolición tiene sentido durante la gestión actual, porque Melania Trump fue vista pocas veces durante la primera presidencia de Trump. La situación se repite durante esta segunda gestión, por lo que no era ya un ala que cumpliera su función.
El salón de baile de Trump costó millones de dólares
Según el periódico Grand Continent, el salón de baile de Trump tendrá 4.5 veces el tamaño de la Casa Blanca. Tendrá más de 8.000 metros cuadrados para los que se invertirá entre U$S250 y 300 millones. Aunque los más puristas y conservadores se hayan manifestado en contra de la remodelación, el presidente no consultó más que consigo mismo.
Así, la nueva gran estructura recuerda la “marca” que se hizo en el corazón de Francia, al construir la Pyramide du Louvre en el museo más famoso del mundo. “Cualquiera que haya trabajado en la Casa Blanca siente un respeto reverencial por cada pared de ese lugar –declaró David Axelrod, funcionario de la Casa Blanca durante el gobierno de Barack Obama–. Era la majestuosa y silenciosa ciudadela del poder de Estados Unidos, no el palacio de un rey loco”.