Horóscopo: Los signos del zodiaco que más sufren por el futuro y temen salir de su zona de confort

El mes de junio recién inicia, y esto representa un gran cambio astrológico para todos los signos. Estos pueden atraer temor a la incertidumbre generalizada, pero algunos signos lo sienten intensamente. Hay cuatro signos en particular que este mes se preocuparán mucho más que el resto.
Cáncer toma el protagonismo esta primera quincena del mes, Júpiter cambia su rumbo y se coloca en este signo, Mercurio también lo estará. El martes 3, inicia la luna creciente, que atrae hábitos de cuidado, salud, orden, tanto en el entorno propio, como en los que no lo son.
¿Cuáles son los cuatro signos con temor a la incertidumbre de este mes?
Virgo: Encaminado por Mercurio, este signo tiene la característica de la planificación y la precisión. En la obsesión por la perfección puede haber algo levemente crónico, pero la principal razón es el temor a no poder afrontar los imprevistos. Esto aumenta la angustia, pero con la inteligencia del signo se podrá superar.
Cáncer: Signo de agua regido por la Luna, se caracteriza por su fuerte apego al pasado y a los lazos afectivos. Frente a un futuro incierto, suele replegarse emocionalmente, sintiendo una profunda inseguridad y preocupación por cualquier posible alteración en su entorno familiar. Necesita certezas antes de avanzar, ya que cualquier amenaza a su estabilidad emocional le genera una gran angustia.
Piscis: El signo profundamente intuitivo regido por Neptuno, posee una rica vida interna que, en situaciones de estrés, puede transformarse en una fuente de angustia. Su tendencia a imaginar escenarios catastróficos sin fundamento lo hace especialmente vulnerable a la confusión y al temor infundado. La incertidumbre del futuro lo desestabiliza con facilidad, afectando su equilibrio emocional.
Capricornio: Se caracteriza por su intensa preocupación por el futuro profesional y económico. Posee un fuerte sentido del deber y vive bajo altas expectativas, tanto propias como impuestas por su entorno. La presión por cumplir metas lo impulsa, pero también lo vuelve propenso a la angustia si siente que no progresa como había planeado. La falta de resultados concretos o la posibilidad de fracasar afectan profundamente su estabilidad emocional. Esta constante autoexigencia puede convertir la incertidumbre en una pesada carga para él.