Horóscopo: Los signos del zodiaco que más sufren por el futuro y temen salir de su zona de confort

Capricornio: Se caracteriza por su intensa preocupación por el futuro profesional y económico. Posee un fuerte sentido del deber y vive bajo altas expectativas, tanto propias como impuestas por su entorno. La presión por cumplir metas lo impulsa, pero también lo vuelve propenso a la angustia si siente que no progresa como había planeado. La falta de resultados concretos o la posibilidad de fracasar afectan profundamente su estabilidad emocional. Esta constante autoexigencia puede convertir la incertidumbre en una pesada carga para él.