El tiempo en Tucumán: hay alerta por fuertes lluvias y mañana volvería el frío

El inicio de semana llega con condiciones inestables y alertas para la provincia. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el estado del tiempo en Tucumán estará marcado este lunes por una jornada cálida, húmeda y con probabilidades de tormentas hacia la tarde y la noche. La máxima prevista alcanzará los 25 °C, pero se espera el ingreso de un frente frío que provocará un marcado descenso térmico durante el martes.
El amanecer se presentó con el cielo mayormente cubierto y una mínima de 13 °C. La humedad relativa rondó el 90%, los vientos soplaron suaves del sudoeste y la visibilidad se mantuvo en torno a los 10 kilómetros. Con el correr de las horas, la nubosidad podría descender y la humedad llegaría al 55%, según el organismo nacional. Hacia el mediodía, la temperatura treparía hasta los 23 °C, acompañada por vientos leves del sector sur.
Sin embargo, la calma podría durar poco. El SMN informó que con la caída de la tarde ingresará por el oeste un frente que provocaría lluvias durante la noche y la madrugada. Por ese motivo, la provincia permanecerá bajo alerta meteorológica amarilla, ante la posibilidad de “lluvias persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes”. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 40 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.
Las zonas más afectadas serían los departamentos de Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena y las áreas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo. Durante la noche, la temperatura rondaría los 16 °C, con una humedad y nubosidad del 100% y vientos moderados del sudoeste.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
El martes se perfila como el día más frío del mes. El pronóstico del SMN advierte nuevas lluvias en las primeras horas de la mañana, que le darán marco al día más frío del mes: la mínima sería de 10 °C y la máxima de 14 °C, con un cielo mayormente cubierto.
Para el miércoles se anticipa una leve mejora, con una mínima de 11 °C y una máxima cercana a los 18 °C, aunque persistirá la nubosidad. En tanto, jueves y viernes se presentarían con condiciones similares: mínimas de 12 °C, máximas alrededor de 25 °C y jornadas dominadas por el cielo nublado.