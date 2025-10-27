El tiempo en Tucumán: hay alerta por fuertes lluvias y mañana volvería el frío

El inicio de semana llega con condiciones inestables y alertas para la provincia. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el estado del tiempo en Tucumán estará marcado este lunes por una jornada cálida, húmeda y con probabilidades de tormentas hacia la tarde y la noche. La máxima prevista alcanzará los 25 °C, pero se espera el ingreso de un frente frío que provocará un marcado descenso térmico durante el martes.