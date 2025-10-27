Secciones
La Libertad Avanza ganó en 28 circuitos de San Miguel de Tucumán; el peronismo, en 19

La lista liderada por Federico Pelli alcanzó los 150.701 votos en San Miguel de Tucumán, mientras que el oficialismo reunió 138.157 sufragios.

LA BOLETA ÚNICA DEBUTÓ EN LA CAPITAL. El nuevo sistema de votación aceleró el recuento de votos. LA BOLETA ÚNICA DEBUTÓ EN LA CAPITAL. El nuevo sistema de votación aceleró el recuento de votos. La Gaceta / foto de Analía Jaramillo
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs
Osvaldo Jaldo, tras conocerse los resultados: Los tucumanos concurrieron masivamente a las urnas

