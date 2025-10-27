Fuerza Republicana y CREO no sedujeron al elector, y el Frente de Izquierda subió peldaños

Desde ese momento, los intercambios entre Bussi y Lisandro Catalán pusieron fin a cualquier chance de que ambas estructuras pudiesen ir juntas a disputar los comicios. El legislador apuntó siempre contra el ministro del Interior de la Nación como el “culpable” del distanciamiento de las fuerzas. Luego, Bussi sustentó gran parte de su campaña en mostrar su amistad con Milei, tratando de diferenciar a los libertarios tucumanos de la figura presidencial. De hecho, utilizó las fotos y los videos con Milei de hace dos años para su campaña actual, lo cual provocó el enojo del Presidente. Públicamente, en el programa de Guillermo Andino por la Televisión Pública, Milei defenestró a Bussi y anticipó que iba a denunciarlo ante la Justicia. “Eso es una actitud propia de un farsante. Hoy él no forma parte de LLA. Es una ofensa al intelecto de los tucumanos. Dejamos esto en manos de la Justicia. Nuestro candidato es Pelli. Por algo quedó fuera del espacio”, dijo Milei.