Fuerza Republicana y CREO no sedujeron al elector, y el Frente de Izquierda subió peldaños

La dispersión opositora dejó sin banca a Omodeo
El espacio CREO, liderado por Paula Omodeo, no logró retener su representación en la Cámara de Diputados tras obtener 8.509 votos, equivalentes al 0,8 % del total. El resultado marcó el cierre de una etapa para la actual diputada, quien en 2021 había llegado al Congreso como parte de Juntos por el Cambio, junto a Roberto Sánchez y Mariano Campero. Aquella elección había mostrado una oposición competitiva, que logró un 39,94 % frente al 42,15 % del peronismo, con un mapa político mucho más concentrado que el actual.
Cuatro años después, el escenario fue otro. La oposición tradicional se presentó fragmentada y sin una estrategia común frente al oficialismo y al avance de La Libertad Avanza, que se consolidó como una fuerza capaz de captar votos disidentes. Sánchez decidió aliarse con el socialismo, mientras que Omodeo compitió bajo el sello CREO, espacio fundado por Sebastián Murga, con guiños frecuentes hacia el oficialismo nacional libertario, pero sin lograr una alianza a nivel local. Esa cercanía se expresó en su labor parlamentaria, donde integró un interbloque con el partido de Javier Milei y acompañó iniciativas del Ejecutivo.
El magro desempeño electoral de CREO la ubicó por detrás de Fuerza Republicana, que alcanzó 22.490 votos (2,2 %), y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que sumó 17.221 sufragios (1,7 %). La dispersión de candidaturas diluyó la fuerza que en 2021 había desafiado con solidez al oficialismo provincial, que volvió a imponerse con amplitud, mientras La Libertad Avanza consolidó su crecimiento y retuvo un caudal significativo de votantes.
A partir del 10 de diciembre, los escaños que hoy ocupan Omodeo y Sánchez pasarán a manos de dos diputados libertarios, debutantes en la arena legislativa nacional. Con ese cambio, Tucumán verá reconfigurado su mapa opositor, en el que los espacios tradicionales deberán redefinir su identidad y su estrategia para recuperar protagonismo en un escenario cada vez más polarizado y con nuevos actores que ganan terreno.
Bussi se perdió en medio de la marea libertaria
En el balance de la jornada electoral, Fuerza Republicana perdió el lugar preponderante que supo tener en comicios anteriores, en los que osciló entre los primeros puestos. Esta vez, el partido que lidera Ricardo Bussi perdió un caudal importante de votos si se compara la performance con los sucedido hace cuatro años, en aquellas elecciones de medio término. En ese momento, FR había sacado poco más de 100.000 votos, algo así como el 11% del total de los sufragios. Ayer apenas logró un 2,1% de los votos, poco más de 22.000 voluntades. De todos modos, Bussi sabe de vaivenes en lo que a votos se refiere y supo pasar de comicios en los que casi no tuvo apoyo social a otros en los que estuvo a punto de tocar el cielo con las manos.
En esta ocasión, las idas y vueltas con La Libertad Avanza parecen haberlo perjudicado. Fuerza Republicana fue el partido que albergó y trabajó por Javier Milei hace dos años, pero cuando se creía que su rol iba a ser clave, el armador del partido del presidente en Tucumán marginó a Bussi.
Desde ese momento, los intercambios entre Bussi y Lisandro Catalán pusieron fin a cualquier chance de que ambas estructuras pudiesen ir juntas a disputar los comicios. El legislador apuntó siempre contra el ministro del Interior de la Nación como el “culpable” del distanciamiento de las fuerzas. Luego, Bussi sustentó gran parte de su campaña en mostrar su amistad con Milei, tratando de diferenciar a los libertarios tucumanos de la figura presidencial. De hecho, utilizó las fotos y los videos con Milei de hace dos años para su campaña actual, lo cual provocó el enojo del Presidente. Públicamente, en el programa de Guillermo Andino por la Televisión Pública, Milei defenestró a Bussi y anticipó que iba a denunciarlo ante la Justicia. “Eso es una actitud propia de un farsante. Hoy él no forma parte de LLA. Es una ofensa al intelecto de los tucumanos. Dejamos esto en manos de la Justicia. Nuestro candidato es Pelli. Por algo quedó fuera del espacio”, dijo Milei.
Ante todo ese ida y vuelta, y al competir por los votos del mismo espectro ideológico, Bussi quedó relegado.
El Frente de Izquierda se ubicó quinto, aunque retrocedió en votos
De acuerdo con el escrutinio provisorio, el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad terminó en la quinta ubicación de los comicios legislativos de medio término con unos 17.000 votos.
Sorprendió a muchos que la lista que proponía a Alejandra Arreguez y a Martín Correa para diputados superara a otros espacios que cuentan con funcionarios. Ocurre que CREO, que impulsaba a Paula Omodeo y a Sebastián Murga, cosechó 8.500 voluntades. Además, si se sumaran los votos de las diferentes vertientes de la izquierda, podrían haber tenido un mejor resultado. El Partido del Trabajo y del Pueblo, y Política para la Clase Obrera suman entre ambos unos 10.000 votos. Si se hubiera añadido eso a lo que logró el FIT, serían unos 27.000 sufragios, unos 5.000 más de los que logró Fuerza Republicana (22.500).
“El Frente de Izquierda hizo un gran esfuerzo en esta elección, dominada por el chantaje de Trump y el imperialismo norteamericano. Metimos tres diputados a nivel nacional y terminamos quintos en la provincia, Nuestros votos son un punto de apoyo para las luchas que se vienen”, expresó Correa a través de sus redes sociales.
Aunque a prima facie podría interpretarse como un buen resultado el logrado en Tucumán por el FIT, cambia la percepción si se compara la foto de ayer con la que se tomó en las elecciones intermedias de 2021. En aquellos comicios, el FIT había terminado en el quinto puesto también, pero con 34.000 sufragios. Exactamente el doble de lo que cosechó ayer la alianza de izquierda.
De todos modos, los dirigentes del FIT celebraron los resultados obtenidos a nivel nacional que los ubican como la tercera fuerza. Con el 9% de los votos, Myriam Bregman ingresa y Nicolás del Caño y Romina Del Pla renuevan sus bancas.
“En una elección polarizada en la que intervino hasta Trump, el Frente de Izquierda logró tres bancas con Myriam Bregman, Nico del Caño y Romina del Pla. Frente a la nueva coalición del ajuste que habrá en el Congreso, la izquierda es una referencia para las peleas que se vienen”, celebró Arreguez.