Secciones
Suscribite
Ingresar
› ANÁLISIS
El “voto hartazgo” que alecciona y sorprende
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
FELIZ, PERO SORPRENDIDO. Milei no esperaba un resultado tan favorable como el que se dio.
Por
Indalecio Francisco Sanchez
Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Elecciones 2025
Osvaldo Jaldo
Roberto Sánchez
Javier Milei
Lisandro Catalán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jaldo destacó el crecimiento del empleo en Tucumán y llamó a “cuidar la provincia”
Jaldo descartó cambios en su gabinete y destacó la gestión económica provincial
Jaldo pidió votar “por los hechos, no por las promesas”
Jaldo recibió el apoyo del espacio de Julio Silman en Alderetes
Jaldo: “Nos estamos uniendo para defender y cuidar nuestra querida provincia”
Lo más popular
Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?
El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral
Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025
Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno
Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene
Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos
Más Noticias
Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025
Crisis en Atlético Tucumán: Lucas Pusineri se va y Hugo Colace toma el mando
El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral
El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es
Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno
Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable
Frank Rainieri, el hombre que creó Punta Cana y transformó un país
Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?
Comentarios
Navegá sin límites por $143 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más