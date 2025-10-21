Secciones
Suscribite
Ingresar
Opinión
›› PANORAMA TUCUMANO
“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Hace 3 Hs
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Javier Milei
Tucumán
Osvaldo Jaldo
Roberto Sánchez
Lisandro Catalán
Elecciones 2025
Federico Pelli
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Al mal tiempo: ¡Hable con usted!
Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi
Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo
La última semana: Milei, las tensiones Jaldo-Manzur y los temores de la oposición
¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?
Lo más popular
Una militante de la universidad pública es la candidata titular más joven de Tucumán
¿Qué tan real es la paridad? Las datos revelan que el poder sigue siendo masculino
Secco apuesta por la nostalgia y la autenticidad: Susana Giménez vuelve a protagonizar su nueva campaña
Tareas preventivas ante los temporales
Cartas de lectores: más educación y menos armas
Cartas de lectores: actor mileísta
Más Noticias
Efemérides del martes 21 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
¿Qué tan real es la paridad? Las datos revelan que el poder sigue siendo masculino
Una militante de la universidad pública es la candidata titular más joven de Tucumán
Conclusiones de la Asamblea de Punta Cana
Nace un nuevo orden en la política provincial
¿Por qué Argentina aún no está en la vanguardia de la inteligencia artificial?
Recuerdos fotográficos: La “vuelta del perro” por la plaza Independencia
La (desproporcionada) acción de Netanyahu ante la perversidad terrorista
Comentarios
Navegá sin límites por $143 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más