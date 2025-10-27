Presuntos pagos a votantes y ausencias de autoridades de mesa, claves de la jornada electoral

Autoridades de mesa, ausentes otra vez

En la Secretaría Electoral Nacional manifestaron preocupación por la cantidad de ciudadanos que no se presentaron a cumplir su función como autoridades de mesa. La situación se repite en cada elección y, según fuentes del organismo, podría requerir una revisión del sistema o la implementación de nuevos mecanismos que fomenten la participación. El rol implica una jornada de alrededor de 12 horas de trabajo continuo, lo que representa un desafío para muchos ciudadanos con múltiples empleos o compromisos laborales, y podría influir en el nivel de ausentismo registrado.