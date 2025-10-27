Secciones
Presuntos pagos a votantes y ausencias de autoridades de mesa, claves de la jornada electoral
Hace 3 Hs

Autoridades de mesa, ausentes otra vez

En la Secretaría Electoral Nacional manifestaron preocupación por la cantidad de ciudadanos que no se presentaron a cumplir su función como autoridades de mesa. La situación se repite en cada elección y, según fuentes del organismo, podría requerir una revisión del sistema o la implementación de nuevos mecanismos que fomenten la participación. El rol implica una jornada de alrededor de 12 horas de trabajo continuo, lo que representa un desafío para muchos ciudadanos con múltiples empleos o compromisos laborales, y podría influir en el nivel de ausentismo registrado.

Presuntos pagos a votantes

En San Miguel de Tucumán, algunos electores afirmaron haber recibido entre $20.000 y $30.000 a cambio de concurrir a votar, mientras que en el interior provincial mencionaron montos de entre $10.000 y $15.000. Con la implementación de la Boleta Única de Papel, especialistas señalan que se reducen los mecanismos de control que históricamente habrían facilitado la verificación del voto por parte de punteros o intermediarios políticos.

Al acarreo, otro protagonista

El inicio de la jornada electoral en San Miguel de Tucumán tuvo como protagonistas a los acarreadores. La mañana fresca y nublada acompañó el movimiento en las escuelas de Villa 9 de Julio, Barrio Norte y el centro. Autos, camionetas y motos iban y venían dejando votantes en las puertas de los establecimientos. Los vehículos exhibían carteles de distintos colores, números y nombres propios, además de stickers con escarapelas y hasta el logo del tapir “Wayki”, la mascota del Ente Tucumán Turismo.

El voto, un derecho y un deber

En cada escuela, los afiches de la Justicia Nacional Electoral recordaban las normas básicas: estaba prohibido portar armas, usar símbolos partidarios o fotografiar la Boleta Única. También se advertía sobre las sanciones para quienes coaccionaran a un elector o destruyeran material electoral. El mensaje era claro: el secreto del voto es obligatorio y todos los ciudadanos tienen derecho a ejercerlo.

Participación moderada en el cierre

Cerca de las 17, las escuelas del microcentro mostraban baja concurrencia. Los vocales y presidentes de mesa compartían mates y conversaciones mientras esperaban a los últimos votantes. En la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi, la participación rondaba el 65%, según la delegada Griselda Cajal, quien destacó la rapidez del nuevo sistema y pidió que el escrutinio sea igual de ágil.

Jóvenes y adultos mayores, protagonistas silenciosos

En la escuela Bartolomé Mitre, la delegada Gabriela Tobar informó una participación del 75 al 80%. “Votaron muchos adolescentes y se notaba por los nervios o porque sus padres les tomaban fotos”, relató. También comentó que se usó la urna móvil para facilitar el voto de adultos mayores con problemas de movilidad, destacando la presencia de personas mayores de 70 años.

Cierre de urnas y reclamos

En el Colegio Nacional Bartolomé Mitre, el cierre de los comicios se realizó puntualmente a las 18. Efectivos de la Policía Federal y de la Policía de Tucumán cerraron las puertas y negaron el ingreso a quienes llegaron tarde. “Al no haber filas, el Correo Argentino ya ingresó para iniciar el recuento”, explicó una oficial. Algunos ciudadanos lamentaron no poder votar y manifestaron preocupación por posibles inconvenientes en futuros trámites. Los agentes les recomendaron hacer la denuncia en la comisaría más cercana.


