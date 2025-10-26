De cuánto es la multa por no votar en las elecciones del 26 de octubre

¿Cómo se paga la multa por no votar en las elecciones 2025?

Para sanciones, los infractores deberán justificar su inasistencia dentro de los 60 días posteriores a la jornada electoral. Una vez superado el plazo de 60 días, el ciudadano que no votó figurará como infractor. Para salir de esta condición, deberá ingresar al sitio del Registro de Infractores al Deber de Votar (infractores.padron.gob.ar), donde se genera una boleta de pago bajo el artículo 125. Esa boleta puede abonarse en Banco Nación, imprimiéndola y presentándola en una sucursal ó medios electrónicos habilitados en el mismo sitio. La cancelación se comunicará automáticamente a la Justicia Electoral en un plazo de hasta 48 horas. Luego del pago, el infractor deja de figurar en el registro y recupera sus derechos para tramitar documentos o acceder a empleos públicos.