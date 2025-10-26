Secciones
De cuánto es la multa por no votar en las elecciones del 26 de octubre

Quienes no justifiquen su ausencia dentro de los 60 días, serán considerados infractores.

26 Octubre 2025

El voto en Argentina es obligatorio por ley para los ciudadanos de 18 a 70 años, según el Código Electoral Nacional (Ley 19.945). La norma establece que en caso de no presentarse a votar, el ciudadano queda automáticamente registrado en el Padrón de Infractores, un listado que la Justicia Electoral actualiza en cada elección.

Las infracciones por no votar se materializan en una multa económica y también pueden aplicarse restricciones administrativas que pueden generar complicaciones a futuro, como por ejemplo, la gestión de trámites para obtener documentación nacional.

Para evitar dichas sanciones, quienes se hayan ausentado en la mesa de votación deben presentar un justificativo válido, por ejemplo, enfermedad o encontrarse a más de 500 kilómetros del lugar de sufragio. En caso de no contar con un certificado que compruebe alguna de dichas situaciones, el infractor deberá abonar la multa correspondiente, cuyo monto va de $1.000 a $2.000, según la cantidad de veces que se haya faltado a las urnas. Cuantas más ausencias acumuladas tenga una persona, mayor será el monto a abonar.

La sanción administrativa por no votar puede afectar la gestión de determinados trámites públicos como:

- Obtener o renovar el pasaporte.

- Realizar gestiones en organismos estatales.

-Acceder a designaciones en cargos públicos.

¿Cómo se paga la multa por no votar en las elecciones 2025?

Para sanciones, los infractores deberán justificar su inasistencia dentro de los 60 días posteriores a la jornada electoral. Una vez superado el plazo de 60 días, el ciudadano que no votó figurará como infractor. Para salir de esta condición, deberá ingresar al sitio del Registro de Infractores al Deber de Votar (infractores.padron.gob.ar), donde se genera una boleta de pago bajo el artículo 125. Esa boleta puede abonarse en Banco Nación, imprimiéndola y presentándola en una sucursal ó medios electrónicos habilitados en el mismo sitio. La cancelación se comunicará automáticamente a la Justicia Electoral en un plazo de hasta 48 horas. Luego del pago, el infractor deja de figurar en el registro y recupera sus derechos para tramitar documentos o acceder a empleos públicos.

¿Cómo justificar el no voto en las elecciones legislativas?

En el mismo sitio web del Gobierno argentino, los electores que no hayan emitido su voto podrán regularizar su situación mediante la justificación del no voto. En dicha plataforma, los ciudadanos deberán adjuntar certificado por ausentarse en las elecciones que deberá presentarse dentro de los 60 días posteriores a la elección. En el caso de las elecciones de 26 de octubre, la fecha límite para presentarlo será el 25 de diciembre.

El sitio acepta archivos de imagen, es decir, se puede sacar una foto al certificado y subirlo, pero recomienda el formato de PDF. Además, aconseja nombrar al archivo con el número de DNI que aparece en el certificado.

Al finalizar el procedimiento en la página web, la gestión quedará sujeta a verificación y, de corresponder, se procederá a validar la justificación.

