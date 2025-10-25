En Tucumán, la Policía podría buscar a las autoridades de mesa ausentes

SI EL PRESIDENTE O VOCAL DE MESA NO SE PRESENTAN, ¿QUÉ PUEDE PASAR?
En Tucumán habrá 3.975 mesas, y cada una contará con un presidente y un vocal. “Ser presidente de mesa es una carga pública. Hay dos formas de excusación: un certificado médico emitido por una entidad pública o un certificado de trabajo de que ese día trabaja”, indicó Romina Agüero, integrante del equipo de capacitadores de la Secretaría Electoral Nacional (SEN) en Tucumán.
¿Y qué pasa si alguien directamente se ausenta y no lo justifica? “En caso de no presentarse, la Junta ha determinado que se van a enviar efectivos de la Policía a buscarlos a los domicilios. Y también pueden quedar sometidos a un procedimiento penal que está incluido en nuestro Código Electoral, en el cual se aplica una pena de seis meses a dos años”, advirtió Josefina Cajal, también capacitadora de la SEN.
DÓNDE VOTO Y CÓMO VOTAR
Como en comicios anteriores, la ciudadanía puede ingresar al sitio oficial padron.gob.ar y constatar allí su lugar y mesa de votación.
El domingo debe exhibir su DNI, y el presidente de mesa le entregará un ejemplar de la Boleta Única de Papel (BUP) -con la firma de la autoridad, pero en blanco y sin otras marcas-. También se le brindará un bolígrafo y se le invitará a pasar a la cabina de sufragio.
Allí, el elector podrá marcar la opción de su preferencia. Luego, debe plegar la BUP en el sentido indicado por la línea de puntos (para asegurar el secreto del voto) y finalmente depositarla en la urna.
VOTANTES HABILITADOS
El padrón nacional proyecta un total de 36.477.204 ciudadanos habilitados para votar en las elecciones legislativas. De ellos, 1.341.563 corresponden a Tucumán.
Dentro de ese universo, el voto joven -adolescentes de 16 y 17 años que no están obligados a sufragar pero pueden hacerlo- representa el 3,3% del padrón provincial, equivalente a 44.142 personas.
DNI VÁLIDOS PARA VOTAR
El elector debe concurrir con un documento igual o posterior al que figura en el padrón. Esto incluye:
DNI tarjeta
Libreta cívica
DNI tarjeta verde
DNI tarjeta celeste
“Incluso se admite la tarjeta del DNI libreta celeste que contiene la leyenda ‘No válido para votar’”, explicaron desde Tribunales Federales (Las Piedras 418).
No se podrá votar con una versión anterior del DNI al que figura en el padrón (por ejemplo, si aparece el ejemplar B, no será aceptado el ejemplar A). Tampoco será válido el DNI digital.
ATENCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL
El organismo abrirá sus puertas durante el fin de semana en todas sus delegaciones. Así lo confirmó a LA GACETA la titular Carolina Bidegorry, quien explicó que el operativo especial busca que quienes aún no retiraron su DNI puedan hacerlo antes de las elecciones.
“Como cada vez que hay elecciones, abriremos el sábado 25 y el domingo 26, de 8 a 17, para entregar DNI en toda la provincia. Sabemos que hay personas que no pueden concurrir de lunes a viernes por motivos laborales o personales, por eso se habilita esta atención especial para facilitarles el trámite”, indicó Bidegorry.
CORTES DE CALLE
Un punto relacionado a la seguridad de los comicios tiene que ver con los cortes preventivos en lugares estratégicos, explicó Eugenio Agüero Gamboa, ministro de Seguridad de Tucumán.
En principio, se interrumpirá el tránsito en esos puntos a partir de las 0 del domingo.
Dos de los cortes estarán en sedes del Correo Argentino (la casa central, en 25 de Mayo y Córdoba; y la de Las Talitas). Además, se afectará personal en la zona de la plaza Independencia.
EL LUGAR DE SUFRAGIO
Este será uno de los cambios más notorios respecto a otros comicios.
El espacio se denomina ahora “lugar de sufragio”. La mesa se ubica dentro del aula y la cabina de votación, en un sitio alejado, para resguardar el secreto del voto.
Además, las cabinas cuentan con medidas de seguridad que garantizan ese derecho.
VOTO EN BLANCO
El voto se computa en blanco cuando el elector no realiza marcas en los casilleros de las categorías en juego (en Tucumán, sólo estará disponible para diputado nacional).
Es decir, la BUP no contiene recuadros para consignar este tipo de sufragio.
¿SE PUEDEN TOMAR FOTOS A LA BOLETA ÚNICA DE PAPEL?
No. Está prohibido sacar el celular o tomar fotografías.
En caso de detectarse estas situaciones, las autoridades de mesa deben labrar un acta, y la persona que haya cometido la infracción podrá recibir multas de hasta $70.000.
¿SE PUEDEN TOMAR SELFIES JUNTO A LA URNA?
Las capacitadoras de la SEN aclararon que está permitido tomarse la tradicional selfie junto a la urna, pero no fotografiar la Boleta Única de Papel.
“(Esta prohibición) es para resguardar el secreto del sufragio”, explicó Josefina Cajal.
En estos casos, el presidente de mesa deberá dar aviso al Comando Electoral y llamar la atención al elector.
¿PUEDO LLEVAR UNA LAPICERA DE MI CASA?
“El presidente de mesa le va a proveer la lapicera al votante. Es una lapicera de tinta negra indeleble. Si el ciudadano decide ir con su propia lapicera, lo puede hacer, no está prohibido. Preferentemente que sea negra, pero puede llevar la suya”, explicó Romina Agüero.
SI MARCO CON UNA TILDE U OTRO SIGNO EN LUGAR DE UNA CRUZ, ¿ME PUEDEN ANULAR EL VOTO?
“Puede ser cualquier tipo de marca: una cruz, una tilde, un relleno, lo que sea, siempre y cuando esté dentro del casillero destinado a votar”, indicó Cajal.
¿PUEDO UTILIZAR ALGÚN LÍQUIDO CORRECTOR EN CASO DE EQUIVOCARME?
“Si usted se equivoca, debe devolver la BUP errónea al presidente de mesa, quien le entregará una nueva.
Si al momento del escrutinio se detecta liquid paper, pero se puede identificar a quién votó el elector, el voto será válido”, aclararon desde la Secretaría Electoral Nacional.
¿A QUÉ HORA SE CONOCERÁN LOS RESULTADOS?
Los centros de votación cerrarán a las 18, y los resultados provisorios comenzarán a difundirse a partir de las 21, según confirmó la Justicia Electoral.
Los datos estarán disponibles por provincia y categoría electoral, y se podrá consultar los telegramas de las mesas utilizadas en el conteo.
CANALES DE COMUNICACIÓN PARA DENUNCIAR
La Secretaría Electoral Nacional habilitó distintos canales para que la ciudadanía pueda realizar denuncias, incluso con fotos u otro tipo de material:
Teléfonos: 484-6110 / 484-6111 / 484-6114 / 484-6212
WhatsApp: 381-5585043
Correo electrónico: jftucuman1.secelectoral@pjn.gov.ar
Presencial: Tribunales Federales, Las Piedras 418 (primer piso)