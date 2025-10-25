En Tucumán, la Policía podría buscar a las autoridades de mesa ausentes

¿Y qué pasa si alguien directamente se ausenta y no lo justifica? “En caso de no presentarse, la Junta ha determinado que se van a enviar efectivos de la Policía a buscarlos a los domicilios. Y también pueden quedar sometidos a un procedimiento penal que está incluido en nuestro Código Electoral, en el cual se aplica una pena de seis meses a dos años”, advirtió Josefina Cajal, también capacitadora de la SEN.