“Ola violeta”: la dura derrota de los regionalismos

La contundente irrupción de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de Santa Fe, Córdoba y Mendoza confirma la consolidación de la “ola violeta” en los principales distritos del país, demostró un sólido respaldo al oficialismo nacional y redefinió el mapa político regional.
El caso más resonante es Santa Fe, donde LLA arrasó con más del 40% de los votos y aseguró cuatro de las nueve bancas de diputados. Este triunfo se da con un profundo impacto en el establishment provincial, ya que el gobernador Maximiliano Pullaro, a través de su frente Provincias Unidas, sufrió una dura derrota, quedando en un distante tercer lugar con apenas el 18% y dos bancas. La estrategia de Pullaro, quien impulsaba a su vicegobernadora, resultó claramente insuficiente para contener la fuga de votos hacia el oficialismo nacional, mientras que el peronismo (Fuerza Patria) se posicionó como segunda fuerza, con el 28,6%.
En Córdoba, el triunfo de LLA fue igualmente categórico, asegurando cinco de los nueve diputados, con un 42,40% de los votos, consolidando el fenómeno libertario en el principal bastión electoral de la región central. La victoria de LLA en esta provincia es crucial, ya que neutraliza las fuerzas provinciales tradicionales que históricamente han sido un contrapeso al poder central.
Finalmente, en Mendoza, la estrategia de alianza entre el oficialismo nacional y el provincial resultó en un triunfo histórico para la coalición La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (LLA-CM). Esta alianza se impuso con un abrumador 53,9% de los votos, lo que le permitió asegurar cuatro de las cinco bancas en disputa.
En conjunto, los resultados de La Libertad Avanza en estas tres provincias clave son más que una victoria electoral; son la consolidación de una base de apoyo federal que será crucial para la gobernabilidad del país.
Al obtener un número sustancial de legisladores e imponerse en territorios con fuertes identidades regionales (Córdoba) o gobernados por la oposición (Santa Fe), LLA asegura el músculo político necesario para avanzar en su ambiciosa agenda de reformas legislativas y enfrentar la resistencia en el Congreso, redefiniendo la relación de fuerzas entre el oficialismo y las provincias.
La puja en el NOA
Más arriba, en el Noroeste Argentino (NOA), el oficialismo nacional puso directamente en jaque a los caudillismos locales. Con triunfos contundentes en Salta -donde se logró la derrota política y electoral de la figura de Juan Manuel Urtubey y Gustavo Sáenz- y Jujuy, además de una ajustada victoria en La Rioja, LLA demostró su capacidad para fracturar el voto y ganar terreno en provincias que eran fortines de las estructuras tradicionales. Aunque los caudillos del peronismo y el Frente Cívico lograron retener Catamarca (Jalil) y Santiago del Estero (Zamora), la irrupción libertaria confirma que la fuerza nacional desafía la hegemonía de estos liderazgos, obligándolos a renegociar su influencia y poder con el nuevo mapa político federal.
Un desafío para los caudillismos del NOA
Las elecciones legislativas nacionales reconfiguraron el Noroeste Argentino (NOA) con una contundente irrupción de La Libertad Avanza (LLA), que demostró su capacidad para desafiar y desbancar a fuerzas tradicionales. El triunfo más resonante fue en Salta, donde LLA arrasó con el 41,68% de los votos, asegurando la mayoría de las bancas y propinando un fuerte revés a Juan Manuel Urtubey, quien, en su regreso a la política, quedó en tercer lugar sin conseguir una banca como senador.
En Jujuy, la ola libertaria también se impuso con más del 37%, logrando dos de las tres diputaciones en juego y forzando al gobernador a reconocer la derrota.
La sorpresa se completó en La Rioja, donde LLA venció por una ajustada diferencia al peronismo del gobernador Ricardo Quintela, obteniendo una banca. Sin embargo, el avance encontró resistencia. El peronismo de Catamarca, liderado por Raúl Jalil, logró retener dos bancas con un 45% de los votos. En Santiago del Estero, el Frente Cívico de Zamora mantuvo su hegemonía con una victoria arrolladora, relegando a la Libertad Avanza al tercer lugar.
Contundente victoria libertaria en Santa Fe
Santa Fe vivió este domingo un respaldo contundente a La Libertad Avanza (LLA), que superó el 40% de los votos y se quedó con cuatro de los nueve diputados nacionales en juego. El oficialismo nacional logró imponerse tanto en las grandes ciudades como en localidades del interior, consolidando la denominada “ola violeta”. El gobernador Maximiliano Pullaro sufrió una dura derrota. Su frente, Provincias Unidas, que integran la UCR, el Partido Socialista, GEN y PRO, quedó en tercer lugar con apenas 18% de los votos, asegurando sólo dos bancas. Pullaro impulsaba a su vicegobernadora, Gisela Scaglia, como cabeza de lista, pero la estrategia no logró ampliar la base electoral como esperaba. El peronismo, con Fuerza Patria, salió segundo con 28,6% de los sufragios, obteniendo tres diputados y llevando como principal referente a Caren Tepp, concejal de Rosario. Los diputados electos por LLA serán Agustín Pellegrini, Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro y Valentina Ravera. Este triunfo es clave para el oficialismo nacional, que necesitaba compensar la ajustada diferencia en Buenos Aires y reafirma su protagonismo en provincias estratégicas.
Córdoba sumó cinco diputados al triunfo nacional
En Córdoba, La Libertad Avanza logró un triunfo contundente en las elecciones legislativas, asegurando cinco de los nueve diputados nacionales que estaban en juego. La lista, encabezada por Gonzalo Roca, superó ampliamente a Juan Schiaretti, de Provincias Unidas, que quedó en segundo lugar, mientras que Natalia de la Sota, con Defendamos Córdoba, se ubicó tercera. A nivel nacional, LLA también obtuvo un resultado destacado, con cerca del 40% de los votos, reflejando la consolidación del oficialismo en varias provincias clave. La participación en Córdoba fue del 65,19%, ligeramente por debajo del 67,85% registrado a nivel país, según datos de la Secretaría Electoral, en una jornada marcada por la implementación de la Boleta Única de Papel. En números, LLA reunió 803.996 votos (42,40%), seguida por Provincias Unidas con 536.146 votos (28,27%) y Defendamos Córdoba con 8,76%. Completan el escrutinio Fuerza Patria (5,06%), el Partido Libertario (4,8%) y la UCR (3,24%). El diputado electo Schiaretti, luego de conocer los resultados manifestó: “Quiero también felicitar a La Libertad Avanza por ser los legítimos ganadores en Córdoba”.
En Mendoza el PJ obtuvo una sola banca sobre cinco
El oficialismo provincial logró un triunfo histórico en Mendoza, asegurando cuatro de las cinco bancas de diputados nacionales en disputa. La Alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (LLA-CM) se impuso con 53,9% de los votos, mientras que Fuerza Justicialista quedó en segundo lugar con el 25%, logrando apenas una banca. El Frente Verde quedó tercero, aunque sin representación, seguido por el Frente Libertario Demócrata con 5,4% y el Frente de Izquierda, con 3,4%. La participación fue alta, del 71,5%, superior al promedio nacional. La polarización entre oficialismo y peronismo marcó la campaña, y desde el búnker ganador celebraron la amplia diferencia como un espaldarazo a la gestión del gobernador Alfredo Cornejo y un fuerte apoyo al presidente Javier Milei. El primero en festejar fue Martín Kerchner, presidente provisional del Senado provincial, quien destacó sentirse sorprendido por los resultados. También celebraron Griselda Petri y la vicegobernadora Hebe Casado, con una ventaja histórica y la posibilidad de consolidar la mayoría legislativa provincial. Los elegidos por LLA-CM serán Luis Petri, Pamela Verasay y Álvaro Martínez.