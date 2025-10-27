“Ola violeta”: la dura derrota de los regionalismos

En Mendoza el PJ obtuvo una sola banca sobre cinco

El oficialismo provincial logró un triunfo histórico en Mendoza, asegurando cuatro de las cinco bancas de diputados nacionales en disputa. La Alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (LLA-CM) se impuso con 53,9% de los votos, mientras que Fuerza Justicialista quedó en segundo lugar con el 25%, logrando apenas una banca. El Frente Verde quedó tercero, aunque sin representación, seguido por el Frente Libertario Demócrata con 5,4% y el Frente de Izquierda, con 3,4%. La participación fue alta, del 71,5%, superior al promedio nacional. La polarización entre oficialismo y peronismo marcó la campaña, y desde el búnker ganador celebraron la amplia diferencia como un espaldarazo a la gestión del gobernador Alfredo Cornejo y un fuerte apoyo al presidente Javier Milei. El primero en festejar fue Martín Kerchner, presidente provisional del Senado provincial, quien destacó sentirse sorprendido por los resultados. También celebraron Griselda Petri y la vicegobernadora Hebe Casado, con una ventaja histórica y la posibilidad de consolidar la mayoría legislativa provincial. Los elegidos por LLA-CM serán Luis Petri, Pamela Verasay y Álvaro Martínez.