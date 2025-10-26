Elecciones 2025: la ola violeta marcó la elección legislativa en Santa Fe

La provincia de Santa Fe fue testigo este domingo de un contundente respaldo a La Libertad Avanza (LLA), que superó el 40% de los votos y se quedó con cuatro de los nueve diputados nacionales en juego. La victoria del oficialismo nacional refleja la consolidación de la “ola violeta” en el territorio, marcando un claro predominio sobre sus rivales.
El gran derrotado de la jornada fue el gobernador Maximiliano Pullaro. Su frente, Provincias Unidas, que integraba a la UCR, el Partido Socialista, GEN y PRO, buscaba ampliar su base incluyendo a gobernadores disidentes del peronismo y LLA, y tenía como candidata principal a su vicegobernadora Gisela Scaglia. Sin embargo, el espacio quedó relegado al tercer lugar, con apenas 18% de los votos, asegurando solo dos bancas en la Cámara de Diputados.
El peronismo, con Fuerza Patria, logró consolidarse en el segundo puesto con 28,6% de los sufragios, lo que se traduce en tres diputados. La principal referente del partido fue Caren Tepp, actual concejal de Rosario, quien encabezó la lista provincial.
En tanto, los diputados electos por La Libertad Avanza en Santa Fe serán Agustín Pellegrini, Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro y Valentina Ravera. Este triunfo cobra relevancia estratégica, ya que el oficialismo nacional necesitaba un resultado fuerte en la provincia para compensar la ajustada diferencia que se esperaba en Buenos Aires, donde Fuerza Patria finalmente perdió por escaso margen.
El mapa electoral santafesino evidencia cómo la polarización y la ola violeta continúan moldeando los resultados nacionales, relegando a las fuerzas intermedias y consolidando al oficialismo como protagonista en provincias clave.