Elecciones 2025: la ola violeta marcó la elección legislativa en Santa Fe

El gran derrotado de la jornada fue el gobernador Maximiliano Pullaro. Su frente, Provincias Unidas, que integraba a la UCR, el Partido Socialista, GEN y PRO, buscaba ampliar su base incluyendo a gobernadores disidentes del peronismo y LLA, y tenía como candidata principal a su vicegobernadora Gisela Scaglia. Sin embargo, el espacio quedó relegado al tercer lugar, con apenas 18% de los votos, asegurando solo dos bancas en la Cámara de Diputados.