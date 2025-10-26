Osvaldo Jaldo, tras conocerse los resultados: "Los tucumanos concurrieron masivamente a las urnas"

Luego de conocerse que el Frente Tucumán Primero se impuso con más del 50% de los votos y se quedó con dos bancas para la Cámara de Diputados, el gobernador en uso de licencia Osvaldo Jaldo evaluó los resultados y destacó la participación de los tucumanos.
Desde el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el mandatario provincial afirmó: “Hoy la Argentina vivió un día muy importante, no solo en la cuestión electoral. Estas elecciones también tenían una gran repercusión a nivel institucional”.
También valoró el clima de normalidad, armonía y paz social con el que se desarrolló la jornada en Tucumán y agradeció a los ciudadanos por su compromiso cívico. “Agradezco a los tucumanos y tucumanas que fueron a votar y convirtieron a Tucumán en una de las provincias con mayor porcentaje de participación del país. Llegamos casi al 78%, y eso habla bien de nuestra provincia. Veníamos de elecciones donde otras jurisdicciones apenas alcanzaban el 50 o 55% de participación”, resaltó.
En cuanto a los resultados puso en valor el desempeño del Frente Tucumán Primero que alcanzó casi el 51% de los votos, con una diferencia de aproximadamente 15 puntos sobre la segunda fuerza. “Esto nos llena de emoción y orgullo porque coloca a Tucumán y al Partido Justicialista entre las provincias con mejores resultados electorales a nivel nacional”, destacó.
Y agradeció a la dirigencia y a la militancia por el trabajo territorial realizado durante la campaña. “El PJ dejó de lado las diferencias personales para ir todos unidos a este proceso electoral. Agradezco a los militantes de toda la provincia por su trabajo permanente, que permitió que hoy el peronismo tucumano tenga un gran triunfo. Casi 160.000 votos de diferencia muestran la confianza que los tucumanos depositaron en este gobierno”.
Por otro lado, aclaró que este acompañamiento “no es un cheque en blanco” y remarcó: “Sabemos que todavía tenemos muchas cuestiones que solucionar en la provincia, muchos problemas de carácter general y particular en cada familia que necesita tener un Estado presente. Los tucumanos se expresaron para seguir acompañando esta gestión de gobierno, que tiene que ver con un Estado activo en salud, educación, seguridad y, fundamentalmente, en justicia social, como nos enseñaron Perón y Evita”.
Jaldo, sobre los resultados a nivel nacional
En otro tramo de su discurso, Jaldo hizo referencia al escenario nacional y llamó al Gobierno central a “aprovechar los resultados que nos da la democracia”. “Esperamos que el Gobierno nacional pueda encontrar el camino correcto, resolver los problemas de la macroeconomía y llevar a la Argentina al lugar que todos deseamos y merecemos”, expresó.
Por último, Jaldo felicitó a todas las fuerzas políticas que participaron del proceso electoral, más allá de los resultados: “Creo que, desde diferentes lugares e ideologías, todos juntos contribuimos a sostener y fortalecer nuestro sistema democrático”.“Mañana nos encontrarán a todos trabajando en el rol institucional que nos designaron los tucumanos y tucumanas, para seguir llevando adelante esta gestión de gobierno”, finalizó.