Un sospechoso por el robo del Louvre iba a salir del país

PARIS, Francia.- La policía francesa detuvo a dos hombres sospechosos de haber participado en el espectacular robo de joyas en el museo del Louvre. Se sospecha que ambos formaron parte del comando de cuatro individuos que el domingo pasado robó, en cuestión de minutos, ocho joyas de la corona de Francia de un valor estimado en más de 100 millones de dólares.

La fiscal de París, Laure Beccuau, indicó que las detenciones se realizaron el sábado por la noche. “Uno de los hombres arrestados estaba a punto de salir del país” desde el aeropuerto París Charles de Gaulle, con lo que confirmó informaciones de medios franceses.

La agencia francesa AFP sostuvo que el sospechoso se disponía a abordar un vuelo con destino a Argelia. Un segundo hombre fue detenido poco después en la región parisina, según el diario “Le Parisien”. Ambos fueron puestos bajo custodia policial por robo en banda organizada y asociación criminal.

Beccuau lamentó que se haya hecho pública la noticia de las detenciones, advirtiendo que “solo puede entorpecer el trabajo de los 100 investigadores movilizados para recuperar las joyas robadas y encontrar a todos los implicados”. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, pidió discreción, aunque felicitó en X a los investigadores “que trabajaron sin descanso”.

Montacargas

Los ladrones entraron en el museo gracias a un montacargas instalado en la calle, abrieron con una sierra discal las vitrinas donde se encontraban las joyas y huyeron en moto. Entre las joyas que se llevaron destaca una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia.

Los posibles destinos de las joyas robadas del Louvre

Los posibles destinos de las joyas robadas del Louvre

El robo generó debate en Francia sobre la seguridad de las instituciones culturales. La directora del Louvre admitió que los ladrones aprovecharon un punto ciego en el sistema de vigilancia de los muros exteriores del museo. Sin embargo Beccuau señaló que cámaras de seguridad públicas y privadas permitieron a los investigadores seguir el rastro de los ladrones “en París y en regiones cercanas”.

Los investigadores también hallaron muestras de ADN y huellas dactilares en el lugar del crimen, gracias a objetos abandonados por los ladrones durante la fuga, como guantes, un chaleco reflectante, un soplete y herramientas eléctricas.

Robo de joyas: la videovigilancia exterior falló, según admitió el Louvre

Robo de joyas: la videovigilancia exterior falló, según admitió el Louvre

También dejaron caer una corona que perteneció a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, que resultó dañada y necesita ser restaurada.

Las demás piezas aún no fueron recuperadas y corren el riesgo de ser desmanteladas, fundiendo sus monturas de metales preciosos.

