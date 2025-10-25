Secciones
Los posibles destinos de las joyas robadas del Louvre

Mientras más días pasan, se diluyen las expectativas por recuperarlas.

CUSTODIADO. El museo reabrió sus puertas, pero la Galería Apolo donde se perpetró el robo estará cerrada por un tiempo. CUSTODIADO. El museo reabrió sus puertas, pero la "Galería Apolo" donde se perpetró el robo estará cerrada por un tiempo.
Hace 1 Hs

El análisis de expertos en arte y de las autoridades francesas, no son alentadores. Todos, a medida que pasan los días del robo al museo Louvre, creen que es poco probable el rastreo preciso de las joyas.

Las hipótesis de lo que podrían hacer los ladrones con las piezas son pocas, pero que según los que están familiarizados con estos episodios, son planeadas para el éxito. La más común tras un robo de esta clase es que los objetos sean desmontados para venderse en el mercado negro de gemas.

Las piezas más pequeñas podrían luego ponerse a la venta como parte de un nuevo collar, aros u otras joyas, sin llamar demasiado la atención. “Solo las pones en venta en una joyería”, declaró Erin Thompson, profesora de delitos artísticos en el John Jay College of Criminal Justice en Nueva York.

Nadie usaría las piezas completas públicamente ya que desde el domingo las Joyas de la Corona de Francia están identificadas en todo el mundo. Por eso se especula que la venta fraccionada separando las gemas preciosas (diamantes, zafiros, esmeraldas) de las monturas de oro y plata será el destino de "comercialización". Esas piedras preciosas sí, se venderían individualmente en el mercado negro, lo que hace que su rastreo sea extremadamente difícil.

En caso de ser vendidas, esa venta de seguro fue por encargo de un coleccionista privado en clara ilegalidad, algo que existe en el crimen organizado de alto nivel. Por esta línea se inclina Scott Guginsky, vicepresidente ejecutivo de la Alianza de Seguridad de Joyeros, una asociación comercial sin fines de lucro centrada en prevenir los robos de joyas.

“No me imagino que las hayan robado sin tener una idea de lo que iban a hacer”, apuntó. “Siempre hay una persona dispuesta a comprar joyas robadas. No importa lo que sea, alguien lo comprará”, habilitando la teoría del "Coleccionista de la sombra", basada en que el robo fue orquestado por un coleccionista multimillonario que está dispuesto a pagar un precio altísimo.

Otros expertos dicen que las gemas más grandes pueden ser recortadas hasta el punto de ser irreconocibles. "Un desafío es encontrar personas que tengan la habilidad para hacer eso y no hagan demasiadas preguntas, pero es posible, dijo Thompson.

En caso de que los ladrones tengan esos contactos, suelen ser contratados y casi siempre son atrapados, pero... “Creo los van atrapar”, manifestó Christopher Marinello, abogado y fundador de Art Recovery International. “Pero no creo que los encuentren con las joyas intactas”, lamentó el experto en una nota que reproduce La Nación.

La esperanza en la recompensa

Aunque el gobierno francés aún no ha hecho público un monto de dinero que retribuya por información sobre los criminales, las ofertas gubernamentales de una recompensa pueden acelerar la investigación. Si eso cambia, o se descubren pistas prometedoras a partir de las pruebas dejadas en el Louvre -o el nuevo video de los ladrones conocido este jueves-, podrían aumentar las posibilidades de recuperarlas.

PARTE DEL BOTÍN. Las joyas napoleónicas que se llevaron los ladrones. Forman parte de las colecciones valuadas en más de U$S 100 millones. PARTE DEL BOTÍN. Las joyas napoleónicas que se llevaron los ladrones. Forman parte de las colecciones valuadas en más de U$S 100 millones.
