Los posibles destinos de las joyas robadas del Louvre

En caso de ser vendidas, esa venta de seguro fue por encargo de un coleccionista privado en clara ilegalidad, algo que existe en el crimen organizado de alto nivel. Por esta línea se inclina Scott Guginsky, vicepresidente ejecutivo de la Alianza de Seguridad de Joyeros, una asociación comercial sin fines de lucro centrada en prevenir los robos de joyas.



“No me imagino que las hayan robado sin tener una idea de lo que iban a hacer”, apuntó. “Siempre hay una persona dispuesta a comprar joyas robadas. No importa lo que sea, alguien lo comprará”, habilitando la teoría del "Coleccionista de la sombra", basada en que el robo fue orquestado por un coleccionista multimillonario que está dispuesto a pagar un precio altísimo.