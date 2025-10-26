Secciones

Guillermo Francos: "La participación en las elecciones a nivel nacional fue de casi el 68%"

Política

Elecciones 2025: la Justicia abrió dos causas por videos con inteligencia artificial sobre Mauricio Macri y Jorge Taiana

En los videos, un falso Jorge Taiana renunciaba a su candidatura y un falso Mauricio Macri llamaba a votar por Provincias Unidas.

Elecciones 2025: la Justicia abrió dos causas por videos con inteligencia artificial sobre Mauricio Macri y Jorge Taiana
Hace 1 Hs

En medio del desarrollo de las elecciones legislativas 2025, la Justicia Electoral Nacional abrió dos causas judiciales por la difusión de videos manipulados con inteligencia artificial (IA) que tuvieron como protagonistas a Mauricio Macri y Jorge Taiana.

Las grabaciones comenzaron a circular desde la noche del sábado en redes sociales y se viralizaron rápidamente, generando confusión en plena veda electoral.

 Los videos fake: qué mostraban

En el primer video, Jorge Taiana, candidato de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, aparece frente a una bandera argentina y anuncia —de manera falsa— su renuncia a la candidatura. En la grabación, el supuesto Taiana menciona una inexistente investigación por narcotráfico y pide “votar al Frente de Izquierda”.

El segundo video muestra a un falso Mauricio Macri, creado con IA, diciendo que el presidente Javier Milei “rompió todos los acuerdos” y llamando a votar por los candidatos de Provincias Unidas. La pieza cierra con la frase: “Argentina necesita equilibrio, no improvisación”.

Ambos videos fueron compartidos desde cuentas opositoras, entre ellas SIDE Twittera, TUGO News, UCR Twittera y perfiles HAGOV.

Intervención judicial y antecedentes

La Justicia Electoral inició actuaciones de oficio para identificar a los responsables de la difusión y preservar los registros digitales, como las direcciones IP y logs de acceso asociados a los perfiles que publicaron las grabaciones.

Este tipo de contenido no es nuevo: ya en los comicios legislativos de la Ciudad de Buenos Aires, el 18 de mayo de 2025, circuló un video similar en el que un falso Macri anunciaba la baja de la candidatura de Silvia Lospennato.

En ese momento, la Justicia porteña ordenó retirar el video y preservar evidencia digital.

El debate sobre la libertad de expresión

Tras aquel antecedente, el presidente Javier Milei sostuvo que la difusión de este tipo de materiales “está amparada por la libertad de expresión”, y criticó la posibilidad de sancionar a usuarios de redes sociales.

“La libertad de expresión está por encima. Es una locura perseguir a quienes están en las redes. Muchos autores escribieron con seudónimo porque, si no, los mataban”, dijo el mandatario.

El uso de inteligencia artificial en campañas electorales abre así un nuevo frente de discusión sobre la ética digital, la desinformación y los límites legales en plena era tecnológica.

Temas Mauricio MacriJorge Taiana
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El acuerdo entre La libertad Avanza y el Pro presenta grietas: el PRO retira sus fiscales de La Matanza

El acuerdo entre La libertad Avanza y el Pro presenta grietas: el PRO retira sus fiscales de La Matanza

Presupuesto 2026: el Gobierno impulsa una reforma laboral con salario dinámico y convenios por empresa

Presupuesto 2026: el Gobierno impulsa una reforma laboral con salario dinámico y convenios por empresa

Lo más popular
Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?
1

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el acarreo marcaron la primera mitad de la jornada electoral
2

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno
3

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene
4

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos
5

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos

Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025
6

Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025

Más Noticias
Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025

Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el acarreo marcaron la primera mitad de la jornada electoral

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Javier Milei votó en Almagro junto a su hermana y se retiró sin hacer declaraciones

Javier Milei votó en Almagro junto a su hermana y se retiró sin hacer declaraciones

Osvaldo Jaldo votó en Trancas y resaltó la importancia de la jornada democrática

Osvaldo Jaldo votó en Trancas y resaltó la importancia de la jornada democrática

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán

Así debuta el nuevo sistema de votación sin cuarto oscuro y con Boleta Única de Papel

Así debuta el nuevo sistema de votación sin cuarto oscuro y con Boleta Única de Papel

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Comentarios