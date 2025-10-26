Elecciones 2025: la Justicia abrió dos causas por videos con inteligencia artificial sobre Mauricio Macri y Jorge Taiana

En medio del desarrollo de las elecciones legislativas 2025, la Justicia Electoral Nacional abrió dos causas judiciales por la difusión de videos manipulados con inteligencia artificial (IA) que tuvieron como protagonistas a Mauricio Macri y Jorge Taiana.
Las grabaciones comenzaron a circular desde la noche del sábado en redes sociales y se viralizaron rápidamente, generando confusión en plena veda electoral.
Los videos fake: qué mostraban
En el primer video, Jorge Taiana, candidato de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, aparece frente a una bandera argentina y anuncia —de manera falsa— su renuncia a la candidatura. En la grabación, el supuesto Taiana menciona una inexistente investigación por narcotráfico y pide “votar al Frente de Izquierda”.
El segundo video muestra a un falso Mauricio Macri, creado con IA, diciendo que el presidente Javier Milei “rompió todos los acuerdos” y llamando a votar por los candidatos de Provincias Unidas. La pieza cierra con la frase: “Argentina necesita equilibrio, no improvisación”.
Ambos videos fueron compartidos desde cuentas opositoras, entre ellas SIDE Twittera, TUGO News, UCR Twittera y perfiles HAGOV.
Intervención judicial y antecedentes
La Justicia Electoral inició actuaciones de oficio para identificar a los responsables de la difusión y preservar los registros digitales, como las direcciones IP y logs de acceso asociados a los perfiles que publicaron las grabaciones.
Este tipo de contenido no es nuevo: ya en los comicios legislativos de la Ciudad de Buenos Aires, el 18 de mayo de 2025, circuló un video similar en el que un falso Macri anunciaba la baja de la candidatura de Silvia Lospennato.
En ese momento, la Justicia porteña ordenó retirar el video y preservar evidencia digital.
El debate sobre la libertad de expresión
Tras aquel antecedente, el presidente Javier Milei sostuvo que la difusión de este tipo de materiales “está amparada por la libertad de expresión”, y criticó la posibilidad de sancionar a usuarios de redes sociales.
“La libertad de expresión está por encima. Es una locura perseguir a quienes están en las redes. Muchos autores escribieron con seudónimo porque, si no, los mataban”, dijo el mandatario.
El uso de inteligencia artificial en campañas electorales abre así un nuevo frente de discusión sobre la ética digital, la desinformación y los límites legales en plena era tecnológica.