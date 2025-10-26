Secciones
Dónde ver los resultados de las elecciones 2025: link oficial y cómo seguir el recuento en vivo

La Dirección Nacional Electoral (DINE) lanzó la aplicación oficial para consultar los resultados de las elecciones legislativas 2025. Paso a paso para descargarla y seguir el escrutinio en tiempo real desde tu celular o computadora.

Hace 1 Min

Este domingo 26 de octubre de 2025, millones de argentinos participaron de las elecciones legislativas nacionales, en las que se renuevan 127 bancas de Diputados y 24 del Senado. Para seguir los resultados en tiempo real, la Dirección Nacional Electoral (DINE) habilitó el link oficial y una aplicación móvil gratuita.

Por primera vez, los comicios nacionales se realizaron con la Boleta Única de Papel (BUP) y sin Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), lo que convierte a esta elección en un hito histórico en la organización electoral argentina.

Resultados de las elecciones 2025 en Argentina

La DINE lanzó la app “Elecciones Legislativas 2025”, desarrollada por el Ministerio del Interior, que permite seguir el escrutinio minuto a minuto.

A través de esta herramienta, los usuarios pueden:

Consultar los resultados provisorios desde el domingo a las 21:00 h, por provincia, categoría y mesa.

Ver los telegramas oficializados.

Revisar el padrón electoral y su lugar de votación.

Acceder a información sobre la Boleta Única de Papel (BUP) y otras novedades del proceso electoral.

La aplicación está disponible de forma gratuita para Android y iOS.

Link oficial para consultar los resultados

Descargá la app “Elecciones Legislativas 2025”:

Android

iOS

También se pueden seguir los resultados a través del sitio oficial de la DINE.

