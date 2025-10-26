Secciones

Guillermo Francos: "La participación en las elecciones a nivel nacional fue de casi el 68%"

DeportesFútbol

Gol, emoción y dedicatoria: Paulo Dybala celebró con un mensaje para su futuro hijo y mantiene a la Roma en la cima de la Serie A

El cordobés fue protagonista en la victoria ante Sassuolo y atraviesa una etapa especial tras confirmar que será padre junto a Oriana Sabatini.

CONCENTRADO Y DECISIVO. Dybala volvió a la titularidad, marcó el gol del triunfo y atraviesa un gran momento personal junto a Oriana Sabatini. CONCENTRADO Y DECISIVO. Dybala volvió a la titularidad, marcó el gol del triunfo y atraviesa un gran momento personal junto a Oriana Sabatini.
Hace 1 Hs

Paulo Dybala tuvo una tarde que dejó marca. No solo por el gol que definió el triunfo de la Roma sobre Sassuolo (1-0), sino también por la emoción que desató su festejo: el cordobés se llevó la pelota debajo de la camiseta y se metió el pulgar en la boca, una clara alusión al embarazo de su esposa, Oriana Sabatini. “Amor y familia”, escribió luego la cuenta oficial del club al compartir la foto del momento.

El encuentro se jugó en el MAPEI Stadium Città del Tricolore, por la octava fecha de la Serie A. En un duelo cerrado, con pocas situaciones de riesgo, la diferencia la marcó La Joya a los 16 minutos del primer tiempo. Tras un remate de Bryan Cristante que desvió el arquero Arijanet Muric, Dybala tomó el rebote y definió de volea para sellar la victoria. Fue su segundo gol consecutivo después del que había convertido en la Europa League ante Viktoria Pílsen.

“Mi esposa me estaba presionando”, bromeó después del partido, en referencia a la dedicatoria. El cordobés fue reemplazado a los 21 minutos del complemento por su compatriota Matías Soulé, en otro guiño argentino para los hinchas del Calcio.

El regreso de Dybala a la titularidad llegó tras superar una lesión muscular que lo había marginado del inicio de la temporada. Con esta conquista, la Roma alcanzó los 18 puntos y se subió a lo más alto del campeonato junto al Napoli, que un día antes había vencido al Inter. “Son tres puntos importantes, sabíamos que podíamos ponernos líderes, pero el torneo es largo. Hay que seguir trabajando”, declaró el delantero tras el partido.

El técnico Gian Piero Gasperini elogió su rendimiento: “Dybala es un delantero extraordinario, capaz de marcar 15 goles por temporada sin penales. Su calidad nos ayuda a salir de situaciones difíciles”. Bajo su conducción, el conjunto romano exhibe una defensa sólida (solo tres goles recibidos) y una sorprendente eficacia como visitante.

En lo personal, el presente de Dybala atraviesa un momento especial. A poco de celebrar el primer aniversario de casados con Oriana, la pareja confirmó que espera su primer hijo. La noticia llegó junto con su resurgimiento futbolístico: luego de varias lesiones, el campeón del mundo con la Selección volvió a encontrar ritmo y protagonismo en el fútbol italiano.

“Estoy feliz por volver a sentirme bien, por ayudar al equipo y por este momento tan lindo en mi vida”, confesó el cordobés, que sueña con volver a vestir la camiseta de la Selección en el Mundial de 2026. Su actualidad, entre el gol y la ternura, demuestra que el talento y la felicidad también pueden ir de la mano.

Temas ItaliaSerie A de ItaliaRomaAssociazione Sportiva RomaPaulo DybalaOriana SabatiniMatías Soulé
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?
1

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el acarreo marcaron la primera mitad de la jornada electoral
2

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno
3

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene
4

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos
5

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos

Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025
6

Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025

Más Noticias
Crisis en Atlético Tucumán: Lucas Pusineri se va y Hugo Colace toma el mando

Crisis en Atlético Tucumán: Lucas Pusineri se va y Hugo Colace toma el mando

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el acarreo marcaron la primera mitad de la jornada electoral

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

No hay alerta meteorológica pero un inusual aire polar llegará al país: ¿cuándo y dónde bajan las temperaturas?

No hay alerta meteorológica pero un inusual aire polar llegará al país: ¿cuándo y dónde bajan las temperaturas?

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

¿Cuál es la hierba que endulza el mate y ayuda a nivelar el azúcar en sangre?

¿Cuál es la hierba que endulza el mate y ayuda a nivelar el azúcar en sangre?

Las semifinales del Regional del NOA de rugby se jugarán en Los Tarcos

Las semifinales del Regional del NOA de rugby se jugarán en Los Tarcos

Comentarios