Gol, emoción y dedicatoria: Paulo Dybala celebró con un mensaje para su futuro hijo y mantiene a la Roma en la cima de la Serie A

El encuentro se jugó en el MAPEI Stadium Città del Tricolore, por la octava fecha de la Serie A. En un duelo cerrado, con pocas situaciones de riesgo, la diferencia la marcó La Joya a los 16 minutos del primer tiempo. Tras un remate de Bryan Cristante que desvió el arquero Arijanet Muric, Dybala tomó el rebote y definió de volea para sellar la victoria. Fue su segundo gol consecutivo después del que había convertido en la Europa League ante Viktoria Pílsen.