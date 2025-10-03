Secciones
DeportesFútbol

De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala y cómo disfruta su mejor momento personal

Paulo Dybala atraviesa un gran presente: figura en la Roma, será papá junto a Oriana Sabatini y acumula una fortuna millonaria gracias a su exitosa carrera y contratos publicitarios.

De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala y cómo disfruta su mejor momento personal De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala y cómo disfruta su mejor momento personal
Hace 1 Hs

Paulo Dybala atraviesa uno de los momentos más felices de su vida: brilla en la Roma, se prepara para ser padre junto a Oriana Sabatini y cuenta con una fortuna millonaria acumulada a lo largo de su exitosa carrera deportiva.

Una carrera marcada por el éxito

Nacido en Laguna Larga, Córdoba, Dybala comenzó su carrera profesional en Instituto de Córdoba en la Primera B Nacional. Su talento lo llevó rápidamente a Europa, donde fichó por el Palermo y luego por la Juventus, club en el que alcanzó su consagración internacional. Allí se transformó en figura, obtuvo títulos locales y continentales, y firmó contratos de los más altos de la Serie A.

A pesar de algunas lesiones que lo dejaron afuera de partidos y convocatorias importantes, Dybala logró redimirse con la Selección Argentina, coronándose campeón del mundo en Qatar 2022.

El presente en la Roma

Hoy, consolidado en la AS Roma, la “Joya” percibe un salario estimado en 1,8 millones de euros mensuales, lo que lo ubica entre los futbolistas mejor pagos de Italia. Su rendimiento en el club lo mantiene como una de las figuras destacadas del fútbol europeo.

El anuncio junto a Oriana Sabatini

En lo personal, el delantero vive una etapa plena. Hace algunas semanas, junto a su esposa Oriana Sabatini, compartieron en Instagram la noticia de que esperan a su primer hijo. “Primer posteo de nosotros tres”, escribieron en una publicación conjunta, que rápidamente superó los 200 mil me gusta y recibió miles de mensajes de felicitaciones de fanáticos y colegas.

El video mostró la emoción de la pareja al enterarse de la noticia, con Oriana diciendo: “¡Vamos a ser papás!”, un momento íntimo que conmovió a sus seguidores.

De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala y cómo disfruta su mejor momento personal

La fortuna de Paulo Dybala

A lo largo de su trayectoria, Dybala ha acumulado cerca de 90,9 millones de euros en salarios como futbolista profesional. A esta suma se agregan contratos publicitarios, colaboraciones con marcas internacionales y trabajos de modelaje, que incrementaron aún más su patrimonio.

Temas ItaliaInstituto Atlético Central CórdobaOriana SabattiniPaulo DybalaQatarOriana Sabatini
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres por primera vez con un tierno video en Instagram

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres por primera vez con un tierno video en Instagram

Oriana Sabatini reveló el sexo del bebé que espera con Paulo Dybala

Oriana Sabatini reveló el sexo del bebé que espera con Paulo Dybala

Oriana Sabatini reveló el sexo del bebé que espera con Paulo Dybala: ¿nena o varón?

Oriana Sabatini reveló el sexo del bebé que espera con Paulo Dybala: ¿nena o varón?

La reacción de Catherine Fulop al enterarse que Oriana Sabatini y Paulo Dybala esperan un hijo

La reacción de Catherine Fulop al enterarse que Oriana Sabatini y Paulo Dybala esperan un hijo

Melody Luz tomó una drástica decisión con su emprendimiento y apuntó a la situación económica

Melody Luz tomó una drástica decisión con su emprendimiento y apuntó a la situación económica

Lo más popular
Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale
1

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Presuntos vínculos con el narcotráfico: figuras del gabinete nacional exigen que Espert responda
2

Presuntos vínculos con el narcotráfico: figuras del gabinete nacional exigen que Espert responda

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”
3

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes
4

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana
5

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña
6

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Más Noticias
Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h en 12 provincias

Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h en 12 provincias

Escándalo en las elecciones de magistrados: se bajó una lista y pidieron la suspensión del comicio

Escándalo en las elecciones de magistrados: se bajó una lista y pidieron la suspensión del comicio

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Confirman un fin de semana largo de cuatro días: qué feriado se adelantó

Confirman un fin de semana largo de cuatro días: qué feriado se adelantó

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Comentarios