De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala y cómo disfruta su mejor momento personal

Paulo Dybala atraviesa uno de los momentos más felices de su vida: brilla en la Roma, se prepara para ser padre junto a Oriana Sabatini y cuenta con una fortuna millonaria acumulada a lo largo de su exitosa carrera deportiva.
Una carrera marcada por el éxito
Nacido en Laguna Larga, Córdoba, Dybala comenzó su carrera profesional en Instituto de Córdoba en la Primera B Nacional. Su talento lo llevó rápidamente a Europa, donde fichó por el Palermo y luego por la Juventus, club en el que alcanzó su consagración internacional. Allí se transformó en figura, obtuvo títulos locales y continentales, y firmó contratos de los más altos de la Serie A.
A pesar de algunas lesiones que lo dejaron afuera de partidos y convocatorias importantes, Dybala logró redimirse con la Selección Argentina, coronándose campeón del mundo en Qatar 2022.
El presente en la Roma
Hoy, consolidado en la AS Roma, la “Joya” percibe un salario estimado en 1,8 millones de euros mensuales, lo que lo ubica entre los futbolistas mejor pagos de Italia. Su rendimiento en el club lo mantiene como una de las figuras destacadas del fútbol europeo.
El anuncio junto a Oriana Sabatini
En lo personal, el delantero vive una etapa plena. Hace algunas semanas, junto a su esposa Oriana Sabatini, compartieron en Instagram la noticia de que esperan a su primer hijo. “Primer posteo de nosotros tres”, escribieron en una publicación conjunta, que rápidamente superó los 200 mil me gusta y recibió miles de mensajes de felicitaciones de fanáticos y colegas.
El video mostró la emoción de la pareja al enterarse de la noticia, con Oriana diciendo: “¡Vamos a ser papás!”, un momento íntimo que conmovió a sus seguidores.
La fortuna de Paulo Dybala
A lo largo de su trayectoria, Dybala ha acumulado cerca de 90,9 millones de euros en salarios como futbolista profesional. A esta suma se agregan contratos publicitarios, colaboraciones con marcas internacionales y trabajos de modelaje, que incrementaron aún más su patrimonio.