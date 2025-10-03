De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala y cómo disfruta su mejor momento personal

Una carrera marcada por el éxito

Nacido en Laguna Larga, Córdoba, Dybala comenzó su carrera profesional en Instituto de Córdoba en la Primera B Nacional. Su talento lo llevó rápidamente a Europa, donde fichó por el Palermo y luego por la Juventus, club en el que alcanzó su consagración internacional. Allí se transformó en figura, obtuvo títulos locales y continentales, y firmó contratos de los más altos de la Serie A.