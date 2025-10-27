El país de América Latina con un ejército que reta a las potencias

Una de las principales ventajas estratégicas de Brasil radica en su capacidad de producción militar nacional. Empresas como Embraer, Avibras y Ares se dedican al desarrollo de aviones, drones, vehículos blindados y sistemas de misiles que cumplen con estándares internacionales. De acuerdo con el Ministerio de Defensa brasileño, el país ya opera cazas Gripen E/F, helicópteros tácticos KC-390 y ha comenzado las pruebas del submarino nuclear Álvaro Alberto, el primero de su tipo en la región.