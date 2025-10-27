El país de América Latina con un ejército que reta a las potencias

El país más poderoso de América Latina: cuenta con un ejército que retará a las potencias mundiales y usa tecnología de última generación, con submarinos de última generación y hasta cazas hipersónicos.
En el ámbito de América Latina, Brasil se erige como la principal potencia militar de la región, enfrentando desafíos geopolíticos, territoriales y de seguridad. Su ejército destaca como el más numeroso, cuenta con financiamiento superior y es uno de los más modernos, gracias a inversiones en tecnología, equipamiento y desarrollo autónomo de defensa.
Según datos del The World Factbook de la CIA, Brasil dispone de más de 376.000 militares activos y una reserva que supera el millón de personas, lo que lo posiciona como la fuerza más numerosa de América Latina. El presupuesto anual destinado a defensa llegó a 22.900 millones de dólares en 2023, cifra que supera en mucho a otros países de la región.
Ese presupuesto permite a Brasil mantener una fuerza terrestre moderna y operativa, compuesta por más de 2.200 vehículos blindados, así como una armada y fuerza aérea en constante proceso de renovación. Asimismo, garantiza un despliegue efectivo en áreas estratégicas como la Amazonía, las fronteras y las regiones marítimas, asegurando así una cobertura nacional robusta y eficiente.
Su sólida posición le otorga un papel fundamental en la estabilidad regional, permitiéndole proyectarse más allá de sus fronteras mediante una estrategia de defensa basada en la autosuficiencia, la innovación tecnológica y la presencia territorial en zonas estratégicas.
Competir con potencias globales
Desde la construcción del primer submarino nuclear de América Latina hasta la producción de aviones de combate de última generación, Brasil se posiciona como una fuerza militar capaz de competir con potencias globales.
Una de las principales ventajas estratégicas de Brasil radica en su capacidad de producción militar nacional. Empresas como Embraer, Avibras y Ares se dedican al desarrollo de aviones, drones, vehículos blindados y sistemas de misiles que cumplen con estándares internacionales. De acuerdo con el Ministerio de Defensa brasileño, el país ya opera cazas Gripen E/F, helicópteros tácticos KC-390 y ha comenzado las pruebas del submarino nuclear Álvaro Alberto, el primero de su tipo en la región.