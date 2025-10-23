Brasil: Lula da Silva confirmó que buscará la reelección en 2026

El presidente de Brasil, Lula da Silva, confirmó este jueves que volverá a competir por la presidencia en las elecciones generales previstas para el 4 de octubre de 2026.
Durante una visita oficial a Indonesia, el mandatario anunció su intención de postularse y se refirió a su estado físico pese a sus 80 años. “Tengo 80 años, pero pueden estar seguros de que tengo la misma energía que cuando tenía 30. Y voy a postularme para un cuarto mandato en Brasil”, expresó.
De concretar su candidatura, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) buscará extender su trayectoria política al frente del país, luego de haber retomado el poder en enero de 2023 tras imponerse en los comicios de 2022 sobre Jair Bolsonaro.
Lula buscará un cuarto mandato en Brasil
La legislación brasileña permite que un presidente ejerza dos mandatos consecutivos, aunque no impide volver a presentarse tras un intervalo. Cabe recordar que, antes de su victoria más reciente, Lula había asegurado que la elección de 2022 sería la última en su carrera, argumentando motivos de edad y la necesidad de “renovación política” en Brasil.
Sin embargo, pocos meses después de asumir nuevamente el cargo, el mandatario dejó abierta la posibilidad de postularse otra vez. En febrero de 2023, había señalado que su estado de salud y el contexto político del país serían factores clave para definir su decisión.