Petro pide que se abra un proceso penal por los ataques en el Caribe

NUEVA YORK, Estados Unidos.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este martes ante la Asamblea de las Naciones Unidas que se abra un “proceso penal” contra su homólogo estadounidense Donald Trump por dar “la orden” de atacar a supuestas lanchas narcotraficantes en el Caribe donde han muerto “jóvenes pobres” y sin “armas para defenderse”.