Jorge Taiana visitó a Cristina Kirchner y contó detalles del encuentro: "La vi muy bien"

"Charlamos de la evolución del comicio, de las experiencias que habíamos tenido en la campaña, de las reacciones de la gente", dijo.

Hace 2 Hs

El candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires Jorge Taiana (Fuerza Patria) se reunió con la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, tras votar y contó detalles de la conversación que mantuvo. 

En diálogo con la prensa, el dirigente afirmó: "La vi muy bien, la había visto el otro día, la vi muy bien". "Charlamos de la evolución del comicio, de las experiencias que habíamos tenido en la campaña, de las reacciones de la gente", detalló.

Lisandro Catalán habló tras el cierre de los comicios y destacó el uso de la Boleta Única

En la misma línea, contó que debatieron sobre la baja participación y desearon que la situación se revirtiera en la hora y media que quedaba. "Queremos que haya la mayor participación electoral, así que yo también llamo a votar a los que todavía no lo han hecho", pidió el candidato.

Le preguntaron, además, si considera posible que Javier Milei llame mañana "al diálogo" y si "le cree esta nueva personalidad más calma". 

El tapir “Wayki” y los autos del voto: las postales más curiosas de las elecciones 2025 en Tucumán

"Un presidente que veta las cosas, las leyes del congreso y que cuando golpea El Congreso sigue insistiendo en que no quiere pagar y dice que no tiene plata en el presupuesto, cuando él no ha hecho aprobar el presupuesto es difícil creerle", sentenció.

