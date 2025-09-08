Secciones
EconomíaNoticias económicas

Qué es el dólar cripto, dónde opera y cómo adquirirlo

Se trata de la única divisa que opera las 24 horas. Conocé más detalles.

Criptomonedas. Criptomonedas.
Hace 2 Hs

En Argentina, la persistente inestabilidad cambiaria dio lugar a una variedad de tipos de cambio del dólar. Desde el oficial hasta el "blue". Sin embargo, en medio de la variedad de tipos de cambio, emerge una opción que rompe con las convenciones tradicionales: el dólar cripto.

Mientras que en el mercado convencional los tipos de cambio del dólar siguen un horario establecido, el dólar cripto opera las 24 horas del día, todos los días del año. 

Dólar cripto: stablecoins más conocidas

Dentro del universo del dólar cripto, existen diferentes tipos de stablecoins, monedas digitales cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense. Entre las más conocidas se encuentran:

USDT (Tether): creada en Hong Kong por la empresa Ether Inc. en 2014, es la más grande del mercado en términos de capitalización de mercado y volumen de transacciones.

USDC: esta stablecoin, creada en 2018 en Estados Unidos por la compañía Centre, se posiciona como la segunda más grande en su sector.

DAI: fundada por MakerDAO en la red de Ethereum en 2017, DAI es la primera stablecoin descentralizada y la más grande de su tipo.

Cómo invertir en dólar cripto

Acceder al dólar cripto es un proceso relativamente sencillo. Primero, es necesario registrarse en una de las diversas plataformas disponibles. 

Posteriormente, se deben transferir pesos argentinos o dólares a una billetera virtual para poder participar en el mercado. 

Dependiendo del valor de cada tipo de dólar cripto, se puede realizar la compra deseada. Es crucial destacar que el dólar cripto no está sujeto a cepos ni restricciones y está disponible en cualquier momento para los compradores.

Compra-venta sin fronteras: dónde adquirir el dólar cripto

Las plataformas para comprar dólar cripto son diversas, desde la internacional Binance hasta Lemon Cash, la billetera digital líder en Argentina. Alternativas como SatoshiTango, Bitso, Ripio y BuenBit también ofrecen la posibilidad de adquirir estas criptomonedas. Cualquier persona con acceso a Internet puede realizar estas transacciones de forma libre, ya que el dólar cripto, al igual que otras criptomonedas, no está regulado ni controlado por ninguna institución.

Temas El Dólar
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Estos son los 10 autos 0km más baratos de Argentina en septiembre 2025

Estos son los 10 autos 0km más baratos de Argentina en septiembre 2025

El riesgo país se acerca a los 900 puntos, su nivel más alto en cinco meses

El riesgo país se acerca a los 900 puntos, su nivel más alto en cinco meses

Las acciones del S&P Merval y los bonos se desplomaron hasta 5% ante la incertidumbre preelectoral

Las acciones del S&P Merval y los bonos se desplomaron hasta 5% ante la incertidumbre preelectoral

Vaca Muerta ya produce el triple de gas natural que Bolivia y redefine el mapa energético regional

Vaca Muerta ya produce el triple de gas natural que Bolivia y redefine el mapa energético regional

Blue Motors y DFSK: siete años de trayectoria que consolidan liderazgo en utilitarios en el NOA

Blue Motors y DFSK: siete años de trayectoria que consolidan liderazgo en utilitarios en el NOA

Lo más popular
El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires
1

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei
2

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza
3

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes
4

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”
5

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

¿Por qué no se termina el problema de la basura en la capital?
6

¿Por qué no se termina el problema de la basura en la capital?

Más Noticias
Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján

La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján

Las acciones argentinas caen en el premarket de Wall Street tras las derrota de Milei en Buenos Aires

Las acciones argentinas caen en el premarket de Wall Street tras las derrota de Milei en Buenos Aires

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

¿Por qué no se termina el problema de la basura en la capital?

¿Por qué no se termina el problema de la basura en la capital?

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes

Comentarios