Qué es el dólar cripto, dónde opera y cómo adquirirlo

Compra-venta sin fronteras: dónde adquirir el dólar cripto

Las plataformas para comprar dólar cripto son diversas, desde la internacional Binance hasta Lemon Cash, la billetera digital líder en Argentina. Alternativas como SatoshiTango, Bitso, Ripio y BuenBit también ofrecen la posibilidad de adquirir estas criptomonedas. Cualquier persona con acceso a Internet puede realizar estas transacciones de forma libre, ya que el dólar cripto, al igual que otras criptomonedas, no está regulado ni controlado por ninguna institución.