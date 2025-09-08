Qué es el dólar cripto, dónde opera y cómo adquirirlo

En Argentina, la persistente inestabilidad cambiaria dio lugar a una variedad de tipos de cambio del dólar. Desde el oficial hasta el "blue". Sin embargo, en medio de la variedad de tipos de cambio, emerge una opción que rompe con las convenciones tradicionales: el dólar cripto.
Mientras que en el mercado convencional los tipos de cambio del dólar siguen un horario establecido, el dólar cripto opera las 24 horas del día, todos los días del año.
Dólar cripto: stablecoins más conocidas
Dentro del universo del dólar cripto, existen diferentes tipos de stablecoins, monedas digitales cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense. Entre las más conocidas se encuentran:
USDT (Tether): creada en Hong Kong por la empresa Ether Inc. en 2014, es la más grande del mercado en términos de capitalización de mercado y volumen de transacciones.
USDC: esta stablecoin, creada en 2018 en Estados Unidos por la compañía Centre, se posiciona como la segunda más grande en su sector.
DAI: fundada por MakerDAO en la red de Ethereum en 2017, DAI es la primera stablecoin descentralizada y la más grande de su tipo.
Cómo invertir en dólar cripto
Acceder al dólar cripto es un proceso relativamente sencillo. Primero, es necesario registrarse en una de las diversas plataformas disponibles.
Posteriormente, se deben transferir pesos argentinos o dólares a una billetera virtual para poder participar en el mercado.
Dependiendo del valor de cada tipo de dólar cripto, se puede realizar la compra deseada. Es crucial destacar que el dólar cripto no está sujeto a cepos ni restricciones y está disponible en cualquier momento para los compradores.
Compra-venta sin fronteras: dónde adquirir el dólar cripto
Las plataformas para comprar dólar cripto son diversas, desde la internacional Binance hasta Lemon Cash, la billetera digital líder en Argentina. Alternativas como SatoshiTango, Bitso, Ripio y BuenBit también ofrecen la posibilidad de adquirir estas criptomonedas. Cualquier persona con acceso a Internet puede realizar estas transacciones de forma libre, ya que el dólar cripto, al igual que otras criptomonedas, no está regulado ni controlado por ninguna institución.