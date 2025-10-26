La Boleta Única de Papel fue la protagonista en los comicios al este de la provincia: "Más rápido y fácil"

Expectativas

Los resultados de los comicios generaron expectativa entre los ciudadanos. Algunos se aproximaron a las urnas con la ilusión de mejorar la situación actual del país. “Estas elecciones son igual de importantes que las presidenciales o las gubernamentales. Acá se define lo que pasa en el Congreso y lo que se le permite o no hacer al presidente. Tenemos que tratar de cambiar el momento económico que estamos viviendo. Yo tengo esperanza de que los políticos que están como candidatos ahora nos conocen y van a velar por nosotros”, dijo Liliana al salir de la cabina de sufragio en la Escuela Media de Tucumán, en Alderetes.