La participación llegó al 23% del padrón nacional al mediodía, el nivel más bajo de los últimos años

En esta jornada se implementa por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP), un formato que busca simplificar la identificación y selección de candidatos mediante una única hoja, en la que el votante marca su opción con lapicera. Según estimaciones oficiales, el tiempo promedio de voto con este sistema es de menos de tres minutos para quienes eligen una sola categoría, y de cuatro minutos para quienes emiten sufragio en ambas cámaras.