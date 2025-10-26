Secciones
Política

La participación llegó al 23% del padrón nacional al mediodía, el nivel más bajo de los últimos años

El cierre de las urnas será a las 18, y se espera que los resultados preliminares de los comicios legislativos se conozcan a partir de las 21.

Elecciones en Tucumán. LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO Elecciones en Tucumán. LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO
Hace 2 Hs

Los argentinos concurren este domingo 26 de octubre a las urnas para las elecciones legislativas 2025, en las que están habilitadas un poco más de 36,478 millones de personas para votar

En estos comicios se renuevan 127 bancas de la Cámara de Diputados nacional, equivalentes a la mitad del cuerpo, y 24 escaños del Senado, lo que representa un tercio de la cámara alta.

De acuerdo con datos difundidos por la Dirección Nacional Electoral, a las 12 del mediodía había votado el 23% del padrón en todo el país. El nivel de participación se mantenía por debajo del registrado en elecciones anteriores: en 2021 y 2023, a la misma hora, los cortes marcaban cerca del 30% de concurrencia.

En esta jornada se implementa por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP), un formato que busca simplificar la identificación y selección de candidatos mediante una única hoja, en la que el votante marca su opción con lapicera. Según estimaciones oficiales, el tiempo promedio de voto con este sistema es de menos de tres minutos para quienes eligen una sola categoría, y de cuatro minutos para quienes emiten sufragio en ambas cámaras.

Los primeros resultados oficiales se esperan para las 21, cuando comience la difusión del escrutinio provisorio.

Temas Elecciones 2025 Cámara Nacional Electoral
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Justicia Electoral se inclina a que el recuento se haga por distritos

La Justicia Electoral se inclina a que el recuento se haga por distritos

Lo más popular
Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?
1

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene
2

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene

Frank Rainieri, el hombre que creó Punta Cana y transformó un país
3

Frank Rainieri, el hombre que creó Punta Cana y transformó un país

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos
4

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán
5

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán

“Escucho que la libertad es un tema de derecha; creo profundamente que también es de izquierda
6

“Escucho que la libertad es un tema de derecha; creo profundamente que también es de izquierda"

Más Noticias
Preocupa el faltazo de autoridades de mesa y la Secretaría Electoral insta a que se presenten en las escuelas

Preocupa el "faltazo" de autoridades de mesa y la Secretaría Electoral insta a que se presenten en las escuelas

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán

Así debuta el nuevo sistema de votación sin cuarto oscuro y con Boleta Única de Papel

Así debuta el nuevo sistema de votación sin cuarto oscuro y con Boleta Única de Papel

Alberdi decide: alta participación ciudadana en el único municipio que hoy elige intendente

Alberdi decide: alta participación ciudadana en el único municipio que hoy elige intendente

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Elecciones 2025: abrieron las escuelas y empezó la votación en Tucumán

Elecciones 2025: abrieron las escuelas y empezó la votación en Tucumán

El domingo que despejará incógnitas y abrirá el juego 2027

El domingo que despejará incógnitas y abrirá el juego 2027

En Alberdi cada elector deberá votar dos veces: el paso a paso

En Alberdi cada elector deberá votar dos veces: el paso a paso

Comentarios