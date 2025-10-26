La participación llegó al 23% del padrón nacional al mediodía, el nivel más bajo de los últimos años

Los argentinos concurren este domingo 26 de octubre a las urnas para las elecciones legislativas 2025, en las que están habilitadas un poco más de 36,478 millones de personas para votar.
En estos comicios se renuevan 127 bancas de la Cámara de Diputados nacional, equivalentes a la mitad del cuerpo, y 24 escaños del Senado, lo que representa un tercio de la cámara alta.
De acuerdo con datos difundidos por la Dirección Nacional Electoral, a las 12 del mediodía había votado el 23% del padrón en todo el país. El nivel de participación se mantenía por debajo del registrado en elecciones anteriores: en 2021 y 2023, a la misma hora, los cortes marcaban cerca del 30% de concurrencia.
En esta jornada se implementa por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP), un formato que busca simplificar la identificación y selección de candidatos mediante una única hoja, en la que el votante marca su opción con lapicera. Según estimaciones oficiales, el tiempo promedio de voto con este sistema es de menos de tres minutos para quienes eligen una sola categoría, y de cuatro minutos para quienes emiten sufragio en ambas cámaras.
Los primeros resultados oficiales se esperan para las 21, cuando comience la difusión del escrutinio provisorio.