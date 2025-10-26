Luto en el folklore: falleció Alberto Hassan, fundador del emblemático Opus Cuatro

El ámbito de la música folklórica argentina lamenta el fallecimiento de Alberto Hassan, apodado cariñosamente "El Albino", quien murió el pasado viernes a los 82 años. Hassan fue una figura clave como cofundador del icónico conjunto coral Opus Cuatro en 1968, estableciendo un estándar para el estilo de grupos vocales en el país. El grupo mantuvo una prolífica trayectoria musical por más de cinco décadas, permaneciendo activo hasta el año 2023.
La despedida del músico se realizará en Casa América, ubicada en Acevedo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según informaron sus allegados. A lo largo de su carrera, Hassan solía afirmar con orgullo que "Revolucionamos las formas de interpretar el folklore". Esta declaración resume el espíritu innovador y el gran legado que su conjunto dejó en la música argentina.
El homenaje y los recuerdo de Alberto Hassan
Opus Cuatro tuvo sus orígenes en la ciudad de La Plata, gestándose entre varios miembros del Coro Universitario de la época. Sus integrantes fundadores fueron Antonio Bugallo en la segunda voz de tenor, Lino Bugallo como barítono, y Federico Galiana en el registro de bajo. Alberto Hassan, conocido afectuosamente como "El Albino", se encargó de la primera voz de tenor.
Tras consolidar su popularidad a nivel nacional, el conjunto dio un gran paso internacional con su debut en el Festival de Coros de Porto Alegre, Brasil. A partir de ese momento, la agrupación realizó cerca de ochenta giras internacionales hasta su disolución final en el año 2023. A lo largo de su impresionante trayectoria, Opus Cuatro brindó más de 8.000 presentaciones en 450 ciudades a lo largo del globo, posicionándose como embajadores culturales de la música argentina.
El legado de Opus Cuatro y Alberto Hassan
El repertorio de Opus Cuatro se destacó por incluir arreglos originales de piezas musicales conocidas de diversos géneros. Entre sus interpretaciones notables se encuentran "Por qué cantamos" de Mario Benedetti y A. Favero, y la icónica "La flor de la canela" de Chabuca Granda. También incursionaron con éxito en el tango con versiones de obras como "Balada para un loco" de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer.
El grupo fue parte de una tendencia innovadora que marcó el folklore argentino durante las décadas de 1960 y 1970. Ellos se distanciaron de la costumbre de las interpretaciones a dos o tres voces, enriqueciendo su propuesta con la inclusión de cuartas y quintas voces y complejos contrapuntos. Además, incorporaron elementos de polifonía y estructuras musicales clásicas, como el madrigal y la cantata.