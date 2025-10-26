Luto en el folklore: falleció Alberto Hassan, fundador del emblemático Opus Cuatro

El legado de Opus Cuatro y Alberto Hassan

El repertorio de Opus Cuatro se destacó por incluir arreglos originales de piezas musicales conocidas de diversos géneros. Entre sus interpretaciones notables se encuentran "Por qué cantamos" de Mario Benedetti y A. Favero, y la icónica "La flor de la canela" de Chabuca Granda. También incursionaron con éxito en el tango con versiones de obras como "Balada para un loco" de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer.