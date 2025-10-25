Música barroca en el teatro Alberdi: “Entre Francia y Alemania: de Versalles a Leipzig”

- En ese momento, en cada ciudad, sea pequeña o grande, los instrumentos se fabricaban con lo que se tenía a mano, no había importación. Los de cuerdas y los de viento, como la flauta que yo utilizo, se hacían con maderas y con tripa de animales locales y eso determinaba en gran medida su capacidad sonora. Eso incidía en la afinación; como el registro cambiaba en cada lugar, se consensuó en una afinación en 415Hz, dando un sonido muy dulce, muy redondeado y muy denso al mismo tiempo. Son las vibraciones por segundo, que fueron cambiando en el tiempo y que ahora se fijaron en 440Hz. Eso explica el color de la música barroca que nosotros tratamos de interpretar como en ese momento se oía, de acuerdo a lo que podemos concluir de nuestras lecturas e investigaciones. Nunca sabremos, por ejemplo, de la velocidad a las cual se interpretaban las piezas o de cómo sonaban verdaderamente, pero podemos imaginar cómo podían sonar. Lejos de ser un detalle técnico, la afinación revela la riqueza sonora y expresiva de un período que continúa fascinando por su belleza y complejidad.