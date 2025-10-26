Secciones
Mundo

¿Por qué es feriado el Día de las Iglesias Evangélicas en Chile?

Este feriado no es irrenunciable, por lo que el comercio funcionará con normalidad, dependiendo de cada comuna y rubro.

El 31 de octubre Chile conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes El 31 de octubre Chile conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
Hace 17 Min

Para quienes ya están planificando una escapada de relajo o un viaje de último minuto, la pregunta sobre el próximo fin de semana largo en Chile se vuelve esencial. La siguiente gran pausa ya está a la vista, marcando el fin del mes de octubre y el inicio de noviembre con tres días libres consecutivos, ideales para recargar energías y disfrutar del cambio de estación.

Este codiciado fin de semana extra se origina gracias a la combinación de dos festividades. La extensión comienza el viernes 31 de octubre, fecha en que se celebra el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, un feriado nacional que coincide con la celebración de Halloween. A este día se suma el sábado 1 de noviembre, correspondiente al tradicional Día de Todos los Santos, permitiendo así un merecido descanso que se extiende hasta el domingo 2 de noviembre.

En Chile lanzaron un número único para solicitar ayuda en caso de emergencias bancarias

En Chile lanzaron un número único para solicitar ayuda en caso de emergencias bancarias

Por qué es feriado el Día de las Iglesias Evangélicas en Chile

En el año 2008, la presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley N° 20.299 en la que instauró al día 31 de octubre como el feriado nacional para honrar a las comunidades protestantes y evangélicas de nuestro país.

El Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes en Chile no fue una elección al azar, sino que recuerda el 31 de octubre del año 1517, jornada en la que Martín Lutero clavó en la puerta de una iglesia en Wittenberg (Alemania) sus 95 tesis.

Este feriado no es irrenunciable, por lo que el comercio funcionará con normalidad, dependiendo de cada comuna y rubro. La fecha busca reconocer el aporte de las iglesias evangélicas en el país y, en los últimos años, ha ganado relevancia por coincidir con Halloween.

Temas Chile
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuándo es el Día de los Muertos en Argentina y por qué se celebra

Cuándo es el Día de los Muertos en Argentina y por qué se celebra

Lo más popular
Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?
1

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene
2

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos
3

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos

Frank Rainieri, el hombre que creó Punta Cana y transformó un país
4

Frank Rainieri, el hombre que creó Punta Cana y transformó un país

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán
5

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán

“Escucho que la libertad es un tema de derecha; creo profundamente que también es de izquierda
6

“Escucho que la libertad es un tema de derecha; creo profundamente que también es de izquierda"

Más Noticias
¿Cuál es la hierba que endulza el mate y ayuda a nivelar el azúcar en sangre?

¿Cuál es la hierba que endulza el mate y ayuda a nivelar el azúcar en sangre?

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

A cuánto cerró el dólar hoy, martes 21 de octubre de 2025

A cuánto cerró el dólar hoy, martes 21 de octubre de 2025

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

Comentarios