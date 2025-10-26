¿Por qué es feriado el Día de las Iglesias Evangélicas en Chile?

Este codiciado fin de semana extra se origina gracias a la combinación de dos festividades. La extensión comienza el viernes 31 de octubre, fecha en que se celebra el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, un feriado nacional que coincide con la celebración de Halloween. A este día se suma el sábado 1 de noviembre, correspondiente al tradicional Día de Todos los Santos, permitiendo así un merecido descanso que se extiende hasta el domingo 2 de noviembre.