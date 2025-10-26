Para quienes ya están planificando una escapada de relajo o un viaje de último minuto, la pregunta sobre el próximo fin de semana largo en Chile se vuelve esencial. La siguiente gran pausa ya está a la vista, marcando el fin del mes de octubre y el inicio de noviembre con tres días libres consecutivos, ideales para recargar energías y disfrutar del cambio de estación.
Este codiciado fin de semana extra se origina gracias a la combinación de dos festividades. La extensión comienza el viernes 31 de octubre, fecha en que se celebra el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, un feriado nacional que coincide con la celebración de Halloween. A este día se suma el sábado 1 de noviembre, correspondiente al tradicional Día de Todos los Santos, permitiendo así un merecido descanso que se extiende hasta el domingo 2 de noviembre.
Por qué es feriado el Día de las Iglesias Evangélicas en Chile
En el año 2008, la presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley N° 20.299 en la que instauró al día 31 de octubre como el feriado nacional para honrar a las comunidades protestantes y evangélicas de nuestro país.
El Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes en Chile no fue una elección al azar, sino que recuerda el 31 de octubre del año 1517, jornada en la que Martín Lutero clavó en la puerta de una iglesia en Wittenberg (Alemania) sus 95 tesis.
Este feriado no es irrenunciable, por lo que el comercio funcionará con normalidad, dependiendo de cada comuna y rubro. La fecha busca reconocer el aporte de las iglesias evangélicas en el país y, en los últimos años, ha ganado relevancia por coincidir con Halloween.