Luis Zahera protagoniza la serie española que está entre las más vistas de Netflix

Si fuiste fanático de la adrenalina de "Entrevías" o "Vivir sin permiso", preparate para un cambio de registro, pero con el mismo sello de calidad. Luis Zahera, el aclamado actor que brilló en ambas producciones, regresa a la pantalla de Netflix en una nueva serie que promete ser uno de los grandes fenómenos del otoño. Se trata de una comedia rural producida que explora el choque cultural y el humor costumbrista en un entorno completamente diferente a lo que nos tiene acostumbrados.