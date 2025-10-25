Lourdes, de Bandana, rompió el silencio: “Estoy contenida, acompañada y enfocada en volver a cantar”

En su mensaje, Fernández también hizo referencia a su tormentosa relación con Leandro Esteban García Gómez, quien fue detenido durante un operativo policial realizado en su departamento del barrio de Palermo. “Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede, por más que una intente una y otra vez. Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas. Nadie nos enseña a amar**”, reflexionó.