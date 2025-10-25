Lourdes, de Bandana, rompió el silencio: “Estoy contenida, acompañada y enfocada en volver a cantar”

Tras varios días de incertidumbre y versiones cruzadas sobre su estado, Lourdes Fernández, cantante del grupo Bandana, reapareció públicamente y difundió un comunicado en su cuenta de Instagram. En el mensaje, la artista buscó llevar tranquilidad a sus seguidores y aclarar distintos rumores surgidos en torno a su vida personal.
“Debido a tantos dichos y tantas cuestiones confusas, me gustaría aclarar y calmar algunas cosas”, comenzó escribiendo Lourdes, quien además agradeció el cariño recibido durante los últimos días. “Agradecer enormemente la cantidad de mensajes y la inmensa ola de cariño para conmigo. A veces no sé si me lo merezco, pero me emociona mucho leer tantos mensajes que de a poco iré respondiendo”, expresó.
La cantante reconoció que atraviesa un momento difícil y que, aunque le resulta complicado explicar todo lo ocurrido, sintió la necesidad de hacerlo por ser una figura pública. “Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones”, escribió.
En su mensaje, Fernández también hizo referencia a su tormentosa relación con Leandro Esteban García Gómez, quien fue detenido durante un operativo policial realizado en su departamento del barrio de Palermo. “Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede, por más que una intente una y otra vez. Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas. Nadie nos enseña a amar**”, reflexionó.
Asimismo, Lourdes se mostró molesta con algunas declaraciones públicas y señaló que ciertos hechos fueron sacados de contexto. “Puedo entender a la familia, amigas y compañeros por todo lo que sucedió, pero algunas cuestiones están fuera de contexto. Desde una compañera que hace tres años no sabe de mí y tiene el descaro de llorar en cámara, hasta supuestas amigas diciendo cosas que no son reales”, criticó.
Sobre su estado de salud, la intérprete confirmó que sigue recuperándose de una fuerte faringitis y que está acompañada por su entorno cercano. “Sigo con una faringitis terrible, que es real, estoy contenida y acompañada por mis amigas de toda la vida. Y estoy tratando de entender que algunas cosas debo tratar y acomodar”, contó.
Finalmente, Lourdes cerró el comunicado con un mensaje esperanzador y su deseo de retomar su carrera artística. “Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de Bandana, que me tiene muy entusiasmada, y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor sé hacer y lo que más amo, que es cantar. Gracias”, concluyó.