 Cuentas claras: cómo es el millonario acuerdo prenupcial que habrían firmado Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Cuentas claras: cómo es el millonario acuerdo prenupcial que habrían firmado Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Según trascendió, la cantante y el futbolista se encontrarían gestionando un acuerdo para definir la división de bienes.

Hace 3 Hs

El amor entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul parece haber tomado un impulso más fuerte después de la ruptura de 2023. La pareja volvió a mostrarse en público, pero esta vez de forma más reservada. Aunque un rumor no pudo mantenerse guardado y ese es el de su casamiento.

Tini y De Paul estarían planeando su ceremonia de matrimonio, que según trascendió, tendría lugar a finales de 2025. Entre los preparativos, el recuento de invitados sería bastante extenso, mientras que los enamorados ya habrían firmado el acuerdo legal antes de casarse.

Tanto la intérprete de "Buenos Aires" como el futbolista de la Selecció cuentan con fortunas individuales que lograron a lo largo de sus respectivas carreras, que, según las fuentes, buscarían resguardar antes del compromiso. El contrato prenupcial es un acuerdo que llevan a cabo muchas parejas antes del matrimonio para definir cómo se manejarán los bienes, las deudas y otros aspectos financieros.

Un contrato prenupcial en Estados Unidos

El periodista Gustavo Méndez habría revelado que Tini y De Paul se encuentran gestionando la firma del acuerdo. "Un contrato prenupcial entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se está desarrollando en estos momentos en Estados Unidos, específicamente en Miami, donde ellos están radicados", contó en La posta del espectáculo.

Naiara Vecchio aseguró que el desarrollo del compromiso es llevado a cabo por sus respectivos abogados "porque hay fortunas de ambos lados que quieren ser cuidadas". También señaló cuál sería la diferencia entre el patrimonio de la cantante y el jugador de fútbol. "A mí me dicen que la fortuna de Tini sería un 10 o 15 por ciento de la de Rodrigo De Paul", advirtió. La periodista añadió las  acciones como empresario del futbolista del Inter de Miami.

"Para que queden las cosas claras, los abogados asesoran a ambas partes para que sea una boda totalmente armoniosa", detalló.

¿Cómo sería el contrato prenupcial de Tini y De Paul?

Desde la revista Caras señalaron que el documento está en desarrollo pero que ya habría una primera versión detallada del acuerdo. Se desconoce si este es el caso, pero hay contratos que tienen distinciones respecto a las causas de separación, siendo la división distinta si hay infidelidades. Sin embargo, este tipo de medidas son resguardadas para la intimidad de la pareja, aunque advierten que esta podría ser la ocasión para Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. 

