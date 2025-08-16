Cuentas claras: cómo es el millonario acuerdo prenupcial que habrían firmado Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Naiara Vecchio aseguró que el desarrollo del compromiso es llevado a cabo por sus respectivos abogados "porque hay fortunas de ambos lados que quieren ser cuidadas". También señaló cuál sería la diferencia entre el patrimonio de la cantante y el jugador de fútbol. "A mí me dicen que la fortuna de Tini sería un 10 o 15 por ciento de la de Rodrigo De Paul", advirtió. La periodista añadió las acciones como empresario del futbolista del Inter de Miami.