Al hablar de niveles altos de azúcar en sangre es inevitable pensar en la diabetes. Es que la hiperglucemia, como la ciencia denomina a las altas concentraciones de azúcar (glucosa) en sangre, es casi un sinónimo de esta enfermedad metabólica que puede traer graves problemas de salud.
Los niveles de glucosa altos también podrían indicar trastornos del páncreas o hipertiroidismo, según indica Medlineplus, un servicio informativo de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NLM).
¿Por qué se da esta situación? Hay personas cuyo cuerpo no puede fabricar la cantidad necesaria de insulina, la hormona encargada de trasladar el azúcar que recibimos de los alimentos y las bebidas hasta las células. En otros casos, los órganos no usan de manera eficaz la insulina del cuerpo.
La consecuencia: el azúcar se acumula en altas dosis en la sangre, aumentando a largo plazo el riesgo de daño tanto en los órganos como en el sistema nervioso, como lo explica el sitio Kidshealth.
Por eso, mantener bajo control la glucemia es una condición fundamental para quienes padecen esta enfermedad crónica. En el reino vegetal existen distintas hierbas y plantas que poseen la virtud de imitar la acción de la insulina o ayudan a usarla de manera más eficiente para, de esta manera, bajar los niveles de azúcar en sangre. Un en especial se le puede agregar al mate.
¿Cuál es la hierba que endulza el mate y ayuda a nivelar el azúcar en sangre?
Agregar salvia al mate no es solo una tendencia, sino una excelente opción para quienes buscan mejorar su salud. Esta hierba milenaria se destaca por sus beneficios para controlar el azúcar en sangre, lo que la convierte en el complemento perfecto para la infusión.
El principal beneficio de la salvia es que ayuda a regular los niveles de glucosa, lo que puede ser especialmente útil para personas con problemas de azúcar en sangre, como la diabetes o resistencia a la insulina. Al incorporarla al mate, esta hierba aporta un efecto estabilizador que se suma a las propiedades antioxidantes de la yerba mate.
A continuación, las razones por las que la salvia es ideal para tu mate:
- Regula los niveles de glucosa en sangre.
- Tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.
- Mejora la digestión y alivia problemas gastrointestinales.
- Es una opción natural para el bienestar diario sin efectos secundarios adversos.
Además de su impacto positivo en el azúcar, la salvia le da al mate un sabor suave y aromático, lo que la hace atractiva para quienes buscan variar el sabor de su infusión sin perder los beneficios. Incorporarla es tan sencillo como añadir unas hojas secas a la yerba mate tradicional.