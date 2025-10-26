¿OpenIA en Argentina?

Por supuesto, nada de esto va a suceder solo. La historia argentina está llena de oportunidades desperdiciadas, de anuncios grandilocuentes que se disuelven en el aire. Por eso el desafío no es tecnológico, sino cultural: ¿seremos capaces de conectar la IA con la inteligencia humana que ya tenemos dispersa, desaprovechada, adormecida? El sistema educativo argentino necesita menos diagnósticos y más valentía. Necesita dejar de temerle a las máquinas y empezar a entender cómo pueden ampliar la capacidad humana para pensar, crear, enseñar. Necesita docentes formados no solo en contenidos, sino en criterio digital; escuelas que no bloqueen ChatGPT, sino que lo usen como laboratorio de pensamiento crítico; universidades que no teman perder el control del conocimiento, sino que se atrevan a reescribirlo junto con las máquinas. OpenAI, si el proyecto finalmente se materializa, no va a venir a salvar la educación argentina, pero puede hacer algo más importante: obligarla a despertar, a discutir en serio qué tipo de saber queremos producir, qué tipo de ciudadano queremos formar, qué tipo de inteligencia queremos cultivar. Y en ese sentido, el impacto educativo del anuncio podría ser más filosófico que técnico: nos enfrenta, de golpe, con la pregunta por el sentido del aprender. Porque si la IA puede responder en segundos lo que un estudiante tarda semanas en investigar, entonces el valor ya no está en saber, sino en entender, conectar, interpretar, imaginar, crear. Y ese es, precisamente, el territorio donde la educación todavía puede ser insustituible.