Qué se sabe del acuerdo entre OpenAI y la empresa argentina por la instalación de un centro de datos

Sur Energy liderará la ejecución y coordinará un consorcio internacional que incluirá bancos, fondos de inversión y un socio global en servicios en la nube. Para garantizar el suministro eléctrico, ya se firmaron acuerdos con empresas energéticas, y se definió el uso de un sistema de refrigeración cerrado, lo que amplía las posibilidades de localización, consignó el diario "Ámbito".