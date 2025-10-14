Qué se sabe del acuerdo entre OpenAI y la empresa argentina por la instalación de un centro de datos

OpenAI anunció un acuerdo con la empresa argentina Sur Energy para desarrollar un ambicioso centro de datos de inteligencia artificial en la Patagonia, bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El proyecto, llamado Stargate Argentina, estima una inversión escalonada de hasta unos U$S25.000 millones y se sustentará exclusivamente con energía limpia y renovable.
La propuesta posiciona al país como un potencial referente en infraestructura de inteligencia artificial, combinando desarrollo tecnológico con recursos energéticos sostenibles. Según la empresa de Sam Altman, Argentina cuenta con condiciones estratégicas para albergar esta iniciativa, que sería la primera de su tipo en América Latina.
Aunque aún no hay una ubicación definitiva, la provincia de Neuquén figura como la opción principal, por su capacidad energética, conectividad, acceso al agua y condiciones geográficas. Entre las zonas en evaluación se destacan Tratayén y Arroyito.
Sur Energy liderará la ejecución y coordinará un consorcio internacional que incluirá bancos, fondos de inversión y un socio global en servicios en la nube. Para garantizar el suministro eléctrico, ya se firmaron acuerdos con empresas energéticas, y se definió el uso de un sistema de refrigeración cerrado, lo que amplía las posibilidades de localización, consignó el diario "Ámbito".
Además del desarrollo físico del centro de datos, el plan contempla colaboración con instituciones académicas y el uso de 100 megavatios de energía renovable. Se busca integrar innovación tecnológica, sostenibilidad y formación profesional.
El acuerdo fue impulsado tras una serie de reuniones entre representantes de OpenAI, Sur Energy y funcionarios del Gobierno nacional. La iniciativa también cuenta con respaldo del gobierno de Neuquén, quien mantiene diálogo directo con los responsables del proyecto.
En OpenAI, se destacó que Stargate Argentina representa una apuesta por ampliar el acceso a la inteligencia artificial en todo el país. Según su CEO, Sam Altman, el proyecto no solo busca instalar infraestructura, sino expandir el potencial de la IA como motor de crecimiento y creatividad.
Por su parte, Sur Energy resaltó la oportunidad estratégica que representa esta alianza para el país, al combinar recursos naturales con innovación tecnológica y atraer inversiones de alto impacto.
En paralelo, OpenAI colabora con el gobierno en un programa para aplicar herramientas de IA en la administración pública y el sistema educativo, con el objetivo de mejorar servicios, reducir costos y optimizar procesos.
El esquema de financiamiento y la definición del sitio final aún están en proceso. Se espera que en los próximos meses se anuncien los pasos concretos para iniciar la construcción del centro, con Neuquén como principal candidata.