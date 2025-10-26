Secciones
CulturaTeatro

“Sweet Charity”: el fenómeno de Broadway que triunfa en Tucumán

El jueves 30 de octubre, sábado 1 y domingo 2 de noviembre, en el teatro San Martín.

SALUDO FINAL DEL ELENCO. Más de 50 artistas participan en “Sweet Charity”, el gran musical sobre una romántica bailarina. SALUDO FINAL DEL ELENCO. Más de 50 artistas participan en “Sweet Charity”, el gran musical sobre una romántica bailarina. GENTILEZA ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN
Hace 3 Hs

El gran éxito del teatro musical tucumano vive sus últimas funciones en el teatro San Martín, el jueves 30 de octubre, sábado 1 y domingo 2 de noviembre. La producción presenta a Andrea Barbá en el papel de Charity Hope Valentine, acompañada por más de 50 artistas en escena, integrados por los Cuerpos Estables y la Banda Sinfónica de la Provincia. Una coproducción del Ente Cultural de Tucumán, la Fundación para el Desarrollo de las Artes Escénicas (Fundae) y Rojas Tecnología para Eventos. Entradas en charitytucuman.com y en boletería del teatro, con el beneficio de 2x1 para los socios de Club LA GACETA.

UN CREADOR DE PRESTIGIO. Todo el estilo de Bob Fosse se luce en el número “Club Pompeii”. UN CREADOR DE PRESTIGIO. Todo el estilo de Bob Fosse se luce en el número “Club Pompeii”.
LA PRODUCCIÓN. Diego Rojas (dirección de sonido), Sebastián Fernández (dirección general), Juan Logusso (productor ejecutivo y escenógrafo), Eugenia Rufino (dirección coreográfica), Jorge Barnichea (presidente de Fundae y director de comunicación), Ricardo Rojas (dirección de luces) y Rodrigo Noé Ferreyra (asistente de dirección musical y secretario de Fundae). gentileza Ente Cultural de Tucumán LA PRODUCCIÓN. Diego Rojas (dirección de sonido), Sebastián Fernández (dirección general), Juan Logusso (productor ejecutivo y escenógrafo), Eugenia Rufino (dirección coreográfica), Jorge Barnichea (presidente de Fundae y director de comunicación), Ricardo Rojas (dirección de luces) y Rodrigo Noé Ferreyra (asistente de dirección musical y secretario de Fundae). gentileza Ente Cultural de Tucumán
SENSUALIDAD. Cuadro icónico “Big Spender” en el Club “Fandango”. SENSUALIDAD. Cuadro icónico “Big Spender” en el Club “Fandango”.
“SOY TROMPETAS”. Charity festeja que, por fin, alguien la ama. “SOY TROMPETAS”. Charity festeja que, por fin, alguien la ama.
POTENCIA DE UNA HISTORIA ENTRAÑABLE. Andrea Barbá, Melina Imhoff y Joel Alonso Quírico en “Ritmo de vida”. POTENCIA DE UNA HISTORIA ENTRAÑABLE. Andrea Barbá, Melina Imhoff y Joel Alonso Quírico en “Ritmo de vida”.
Temas Teatro San MartínAndrea Barbá
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Grooming en los videojuegos: demandan a Roblox por presuntos delitos sexuales
1

Grooming en los videojuegos: demandan a Roblox por presuntos delitos sexuales

Julián Weich mostró la increíble casa de barro que su hijo “hippie” construyó en Córdoba
2

Julián Weich mostró la increíble casa de barro que su hijo “hippie” construyó en Córdoba

Siete postales de Los Cabos, un rincón del Pacífico más cerca que nunca
3

Siete postales de Los Cabos, un rincón del Pacífico más cerca que nunca

Ni cuadros ni espejos: la nueva tendencia deco que conquista los hogares argentinos
4

Ni cuadros ni espejos: la nueva tendencia deco que conquista los hogares argentinos

Son de la UNT y formarán parte de la presencia argentina en la cumbre mundial del clima
5

Son de la UNT y formarán parte de la presencia argentina en la cumbre mundial del clima

Aunque presionandos, los jóvenes eligen la cerveza sin alcohol
6

Aunque presionandos, los jóvenes eligen la cerveza sin alcohol

Más Noticias
Julián Weich mostró la increíble casa de barro que su hijo “hippie” construyó en Córdoba

Julián Weich mostró la increíble casa de barro que su hijo “hippie” construyó en Córdoba

Diez consejos para mantener la columna sana y prevenir el dolor de espalda a cualquier edad

Diez consejos para mantener la columna sana y prevenir el dolor de espalda a cualquier edad

El truco infalible para recuperar los jeans que te aprietan y devolverles su talle original

El truco infalible para recuperar los jeans que te aprietan y devolverles su talle original

Aunque presionandos, los jóvenes eligen la cerveza sin alcohol

Aunque presionandos, los jóvenes eligen la cerveza sin alcohol

Ante el engrosamiento de los senos en un varón, primero hay que descartar una enfermedad

Ante el engrosamiento de los senos en un varón, primero hay que descartar una enfermedad

Los jeans que no reconocen género, edad, ni talle serán la tendencia durante el verano

Los jeans que no reconocen género, edad, ni talle serán la tendencia durante el verano

Son de la UNT y formarán parte de la presencia argentina en la cumbre mundial del clima

Son de la UNT y formarán parte de la presencia argentina en la cumbre mundial del clima

Grooming en los videojuegos: demandan a Roblox por presuntos delitos sexuales

Grooming en los videojuegos: demandan a Roblox por presuntos delitos sexuales

Comentarios