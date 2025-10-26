“Sweet Charity”: el fenómeno de Broadway que triunfa en Tucumán

El gran éxito del teatro musical tucumano vive sus últimas funciones en el teatro San Martín, el jueves 30 de octubre, sábado 1 y domingo 2 de noviembre. La producción presenta a Andrea Barbá en el papel de Charity Hope Valentine, acompañada por más de 50 artistas en escena, integrados por los Cuerpos Estables y la Banda Sinfónica de la Provincia. Una coproducción del Ente Cultural de Tucumán, la Fundación para el Desarrollo de las Artes Escénicas (Fundae) y Rojas Tecnología para Eventos. Entradas en charitytucuman.com y en boletería del teatro, con el beneficio de 2x1 para los socios de Club LA GACETA.
UN CREADOR DE PRESTIGIO. Todo el estilo de Bob Fosse se luce en el número “Club Pompeii”.
LA PRODUCCIÓN. Diego Rojas (dirección de sonido), Sebastián Fernández (dirección general), Juan Logusso (productor ejecutivo y escenógrafo), Eugenia Rufino (dirección coreográfica), Jorge Barnichea (presidente de Fundae y director de comunicación), Ricardo Rojas (dirección de luces) y Rodrigo Noé Ferreyra (asistente de dirección musical y secretario de Fundae). gentileza Ente Cultural de Tucumán
SENSUALIDAD. Cuadro icónico “Big Spender” en el Club “Fandango”.
“SOY TROMPETAS”. Charity festeja que, por fin, alguien la ama.
POTENCIA DE UNA HISTORIA ENTRAÑABLE. Andrea Barbá, Melina Imhoff y Joel Alonso Quírico en “Ritmo de vida”.