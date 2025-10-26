“Sweet Charity”: el fenómeno de Broadway que triunfa en Tucumán

El gran éxito del teatro musical tucumano vive sus últimas funciones en el teatro San Martín, el jueves 30 de octubre, sábado 1 y domingo 2 de noviembre. La producción presenta a Andrea Barbá en el papel de Charity Hope Valentine, acompañada por más de 50 artistas en escena, integrados por los Cuerpos Estables y la Banda Sinfónica de la Provincia. Una coproducción del Ente Cultural de Tucumán, la Fundación para el Desarrollo de las Artes Escénicas (Fundae) y Rojas Tecnología para Eventos. Entradas en charitytucuman.com y en boletería del teatro, con el beneficio de 2x1 para los socios de Club LA GACETA.