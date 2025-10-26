La zona de la Batalla del 24 de Septiembre

En el año 1834, en su “Memoria descriptiva sobre Tucumán”, Alberdi escribió: “Ya el pasto ha cubierto el lugar conde fue la casa de Belgrano... Inmediato a ese sitio está el campo llamado del Honor, porque en él se obtuvo en 1812 la victoria que cimentó la independencia de la República… Prodigiosamente plano y vestido de espesa grama, es limitado en todas direcciones por un ligero y risueño valle hermoseado diversamente con bosques de aromo (tuscas) y alfombras de flores, de manera que presenta forma de un vasto anfiteatro, como si el cielo le hubiera construido de profeso para las escenas de un pueblo heroico. Más a lo lejos, es limitada la vista por los más dichosos e ilusorios bosques de mirto, cedro laurel, cuyas celestes cimas, diversamente figuradas, determinan en el fondo del cielo la más grata y variada labor. Todo su seno se halla ligeramente salpicado de aromos (tuscas) de manera que cuando la primavera los pinta de oro y de verde el campo, es como si se tratara de remedar al cielo en gloria y hermosura. Este campo que hará honor a los tucumanos debe ser conservado como un monumento de gloria nacional. Conmueve al que lo pisa aunque no sea argentino. A dos cuadras de la antigua casa de Belgrano está la Ciudadela. Hoy no se oyen músicas, ni se ven soldados. Los cuarteles derribados son rodeados de una eterna y triste soledad”.