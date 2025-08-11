Presentan un proyecto para restituir el nombre de Roca a la avenida Kirchner

Esta mañana, los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos presentaron un proyecto para derogar la ordenanza que le puso el nombre "Néstor Kirchner" a un tramo de la avenida Roca. Los ediles argumentaron que ese fue el pedido de más de 96% de los vecinos de la arteria, según un relevamiento que hicieron en cada casa y negocio de la zona. En caso de prosperar esta iniciativa, se restituirá el nombre del ex presidente tanto en la señalética como en los documentos oficiales. Además, los ediles plantearon que este cambio no puede ser a costa del bolsillo de los vecinos.
"Lo primero que tenemos que tener presente es que ningún intendente ni tampoco los concejales son dueños de la ciudad. Los únicos dueños de la ciudad son los vecinos y nuestra tarea es la de representarlos. Lo que nos dijeron los vecinos de la avenida es que nadie les preguntó hace 15 años si ellos estaban de acuerdo con el cambio de nombre. Además, nos dijeron que no estaban de acuerdo y que la siguen llamando Roca. De hecho, si uno ve los carteles de la casas, se dará cuenta que ninguna dice Kirchner. Hemos ido puerta por puerta y más del 96% de los consultados consideran que jamás debió cambiarse el nombre y que se debe volver atrás. Creemos que las políticas públicas deben ser consultadas con los vecinos y por eso estamos presentando este proyecto", explicó Canelada.
Por su parte, Cobos explicó que la cuestión de la identidad es un aspecto central. "Para estos vecinos fue, es y seguirá siendo avenida Roca, aunque de manera inconsulta le hayan cambiado el nombre. Por eso consideramos que los trámites para estos vecinos no deben significarles un gasto. El Estado les cambió el nombre hace 15 años sin preguntarles nada y los obligó a adecuarse a algo que no querían. Este proyecto no sólo busca responder a un deseo de los vecinos, sino también evitar una injusticia. El Estado que les impuso un nombre es el Estado que debe garantizar que estos trámites no tengan costo".
En ese sentido, los ediles explicaron que no quieren hacer un "River-Boca" entre los nombres, sino respetar la decisión de los vecinos. "Una semana después de que se muriera Néstor Kirchner estaban poniendo los carteles nuevos, con ordenanza aprobada y promulgada. Había una carrera por poner el nombre del ex presidente a cualquier cosa y en ese camino se olvidaron de la parte más importante, los tucumanos. Este proyecto tiene que ver con una manera de pensar las decisiones públicas. La ciudad se trabaja con los vecinos, no desde dos o tres despachos".