Presentan un proyecto para restituir el nombre de Roca a la avenida Kirchner

"Lo primero que tenemos que tener presente es que ningún intendente ni tampoco los concejales son dueños de la ciudad. Los únicos dueños de la ciudad son los vecinos y nuestra tarea es la de representarlos. Lo que nos dijeron los vecinos de la avenida es que nadie les preguntó hace 15 años si ellos estaban de acuerdo con el cambio de nombre. Además, nos dijeron que no estaban de acuerdo y que la siguen llamando Roca. De hecho, si uno ve los carteles de la casas, se dará cuenta que ninguna dice Kirchner. Hemos ido puerta por puerta y más del 96% de los consultados consideran que jamás debió cambiarse el nombre y que se debe volver atrás. Creemos que las políticas públicas deben ser consultadas con los vecinos y por eso estamos presentando este proyecto", explicó Canelada.