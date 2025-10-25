Tratar a los animales como personas es peligroso cuando la humanización es excesiva

Si bien es involuntario, es una forma de maltrato por el que se trata de satisfacer las carencias emocionales del dueño en lugar de las necesidades del animal. "El apego saludable se caracteriza por una relación equilibrada, basada en el cariño y respeto mutuos. Cuando la felicidad de la persona depende casi exclusivamente del animal y se genera ansiedad, aislamiento o relaciones disfuncionales si este no está presente, estaríamos hablando de una dependencia emocional excesiva”, aclara Virginia Herrero, psicóloga y miembro del Colegio de Psicología de Madrid.