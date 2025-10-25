Quiénes son los candidatos a diputados nacionales por Tucumán en las elecciones 2025

Las elecciones legislativas nacionales 2025, en las que se renovarán 127 bancas de diputados y 24 de senadores en el Congreso de la Nación se desarrollarán mañana en todo el país. Y en Tucumán, 1.341.563 ciudadanos podrán emitir su voto para elegir cuatro diputados nacionales que representarán a la provincia durante el próximo período parlamentario.