Llega el verano y los sueños son más difíciles de recordar

También un cerebro más activo es propenso a tener un registro más sólido. Las personas que recuerdan sus sueños con más frecuencia muestran una mayor activación cerebral en áreas relacionadas con la orientación y la atención (como la corteza prefrontal medial y la unión temporo-parietal) tanto al dormir como al estar despiertos. Esto podría indicar una mayor sensibilidad a los estímulos externos o internos mientras duerme.



La personalidad y la actitud también hará que lo que soñamos se recuerde más. Las personas con una mayor tendencia a la divagación mental (ensimismo) o aquellas que tienen una actitud positiva/interesada hacia los sueños (por ejemplo, quienes llevan un diario de sueños) tienen tendencia a recordarlos más. Recordar o no lo soñado no es ni bueno, ni malo, pero sí es un mundo cargado de curiosidades.