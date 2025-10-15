Secciones
La Confederación Farmacéutica Argentina distinguió al diputado Pablo Yedlin

"Fue autor de normas fundamentales", señalaron las autoridades de la entidad.

Yedlin, junto con autoridades de COFA. Yedlin, junto con autoridades de COFA.
Hace 1 Hs

El diputado nacional Pablo Yedlin recibió el Premio Centinelas de la Salud 2025 por parte de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA). La entidad distinguió al parlamentario por Tucumán por la labor como presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación ".

Yedlin, a la vez, "es autor de leyes fundamentales en materia de Salud Pública".

Ricardo Presenti y Claudia Martino, presidente y secretaria de COFA, respectivamente, entregaron el premio y destacaron que "Yedlin fue autor de normas fundamentales", como la Ley  27.680 de Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos y la Ley 27553 de Recetas electrónicas o digitales".

"Además, Yedlin presentó el proyecto de ley que reconoce el rol esencial del profesional farmacéutico", añadieron al fundamentar la distinción.

