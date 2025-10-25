Domingo de elecciones: circulación de colectivos y horario de atención del Registro Civil

La veda electoral ya finalizó, por lo que no queda más por hacer a los candidatos de estas elecciones legislativas. Sin embargo, algunos organismos nacionales y provinciales aún tienen tareas pendientes para lograr que las elecciones se desarrollen con normalidad. Autoridades del Registro Civil y del transporte público ya informaron cuál será la modalidad de funcionamiento este domingo 26.
Este sábado y domingo, el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas atenderá desde las 8 hasta las 17 exclusivamente para la entrega de documentos nacionales de identidad. La atención, según informó la Secretaría de Comunicación de la Provincia, será por orden de llegada y el trámite es personal, por lo que no podrán presentarse terceros para realizarlo. Los ciudadanos deben presentar una constancia digital o en papel del día en que se realizó el documento.
Para consultar el estado del trámite y dónde se puede retirar el documento ingresar en https://mitramite.renaper.gob.ar/. Para votar, los ciudadanos podrán acudir a la institución indica con el DNI que figura en el padrón o con un ejemplar posterior, pero no anterior. Es decir que, si renovaste tu DNI recientemente y en el padrón aparece una versión anterior, también podrás presentarte. Si el DNI está vencido, igualmente se podrá votar.
Cómo funcionarán los colectivos el domingo de elecciones
Vicente Nicastro, secretario de Transporte, informó que el servicio se prestará de manera habitual el domingo 26 para asegurar el traslado de los votantes durante los comicios. La decisión busca facilitar la movilidad de los ciudadanos que deben trasladarse hasta los centros de votación.
“Queremos asegurar que todos los vecinos puedan ejercer su derecho al voto sin inconvenientes”, declaró Nicastro. Las frecuencias y recorridos de colectivos y demás servicios se mantendrían sin modificarse durante toda la jornada.
Padrón electoral: dónde voto en las elecciones 2025
El sitio de la Justicia Nacional Electoral –link al final de la nota– tiene disponible el padrón. Al ingresar deberás buscar el botón “Padrón definitivo” en la esquina superior derecha si estás en una computadora o en la esquina superior izquierda si estás desde un celular. Allí se abrirá un formulario en el que deberás completar tu número de documento –sin puntos ni letras–, tu género, tu distrito –provincia o ciudad– y un código verificador que la propia página exhibirá.
Al tocar en el botón “Consultar”, la página desplegará nuevos datos entre los que se pueden encontrar: el circuito electoral, la sección electoral y el establecimiento para votar con su respectiva dirección. Para agilizar la votación y evitar demoras, es útil saber en qué mesa votar y cuál es el orden en que aparece la persona. Al llegar a la mesa, se puede indicar el número para que las autoridades de mesa procedan a hacer el control correspondiente.
