Domingo de elecciones: circulación de colectivos y horario de atención del Registro Civil

Este sábado y domingo, el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas atenderá desde las 8 hasta las 17 exclusivamente para la entrega de documentos nacionales de identidad. La atención, según informó la Secretaría de Comunicación de la Provincia, será por orden de llegada y el trámite es personal, por lo que no podrán presentarse terceros para realizarlo. Los ciudadanos deben presentar una constancia digital o en papel del día en que se realizó el documento.