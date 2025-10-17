El FMI pidió a la Argentina más esfuerzos para acumular reservas y destacó la baja de la inflación

Sobre el respaldo de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei, Chalk valoró el papel del Tesoro estadounidense: “En cuanto al swap estadounidense, agradecemos el apoyo de nuestros socios, como el Banco Mundial, el BID y Estados Unidos. ¿Por qué el swap estadounidense? Creemos que el apoyo del Tesoro estadounidense está ayudando a mantener los mercados y complementará el programa respaldado por el FMI". En esa línea, agregó: “El personal del FMI ha dedicado muchas horas y ha estado muy involucrado tanto con Argentina como con el Tesoro estadounidense a lo largo de este proceso. Y estamos comprometidos a trabajar con ambas partes para apoyar la estabilidad y el crecimiento en Argentina".