“Salió mal y terminó en homicidio”: la hipótesis sobre los jubilados desaparecidos en Chubut

“Los cadáveres deben aparecer”, sostuvo el ministro de Seguridad y Justicia.

Hace 1 Hs

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, afirmó que la principal hipótesis en torno a la desaparición de los jubilados Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales apunta a “un delito que salió mal y terminó en homicidio”.

En declaraciones a Splendid AM 990, el funcionario provincial aseguró que “aparentemente fue un robo armado” y remarcó que los rastrillajes continúan en la zona de Comodoro Rivadavia, con la esperanza de encontrar rastros que permitan esclarecer el hecho.

“Los cadáveres deben aparecer”, sostuvo Iturrioz, al tiempo que señaló que “una unidad investiga una posible desaparición accidental, mientras que otra sigue la pista de un posible crimen”.

La investigación y las nuevas pistas

El ministro explicó que se hallaron huellas en el lugar de la búsqueda, aunque no se logró determinar a quién pertenecen debido a “la acción del viento”.

“Hay muchas estancias abandonadas; si estuvieran vivos, podrían haberse refugiado allí”, indicó.

Según precisó, el último contacto de los jubilados fue el viernes pasado con la hija de uno de ellos, y destacó que “el vínculo entre ambas familias era incipiente, no se conocían previamente”.

Las fuerzas de seguridad mantienen un operativo de rastrillaje terrestre y aéreo en los alrededores de Comodoro Rivadavia y zonas rurales cercanas, en coordinación con la Policía del Chubut y la División Búsqueda de Personas.

La desaparición de Kreder y Morales, ambos mayores de 70 años, mantiene en vilo a la comunidad local, que colabora con la investigación aportando información y posibles testimonios.

Contexto del caso

Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales fueron vistos por última vez el viernes 17 de octubre. Desde entonces, no se registraron movimientos en sus teléfonos ni en sus cuentas bancarias.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis, aunque la versión de un robo que derivó en homicidio se perfila como la más fuerte según las últimas declaraciones oficiales.

