Horóscopo del fin de semana: tres signos tendrán grandes reencuentros amorosos

Reencuentro amoroso para Géminis

El fin de semana de Géminis estará marcado por la energía juguetona. La estrategia y la energía magnética serán puntos claves en cada uno de sus movimientos. Los astros invitan a tener encuentros sociales y dejarte llevar un poco por la curiosidad. La conexión podría ser inmediata con una persona a la que no esperabas ver. Llega un espíritu libre que despertará tu interés. Disfrutá el momento sin intentar avanzar demasiado y sin hacerte ilusiones: las etiquetas en esta etapa no sirven.