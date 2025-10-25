Alerta naranja por tormentas en el noreste argentino: cuándo se larga el agua

Por la mañana del sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico de alertas meteorológicas para el país. Tanto provincias de la Patagonia, como del norte y centro del país recibieron alerta amarilla, mientras que dos de ellas en el litoral están bajo alerta naranja por tormentas.
El Sistema de Alerta Temprana (SAT) anunció una seguidilla de precipitaciones intensas, propias de la primavera, desde hace algunas semanas. Además, desde cuyo hacia el sur también hubo algunas provincias que entraron en alerta meteorológica de diferente grado por viento o zonda. En este caso, una provincia está bajo advertencia por vientos potentes y otra por nevadas.
Alerta meteorológica amarilla por lluvias y tormentas
El noreste es la región con mayor superficie bajo alerta meteorológica amarilla. El oeste de Formosa, centro de Chaco, la mitad sur de Misiones, Corrientes, el noroeste y la mitad sur de Entre Ríos y norte de Santa Fe –a excepción del sudoeste– registran una alerta vigente por tormentas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros.
Se suman a la alerta amarilla regiones del centro del país como el noreste de Buenos Aires, centro y sur de Santa Fe y la mitad norte de Córdoba. En todos los casos, se esperan vientos intensos por la mañana, con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora.
Después del anuncio de alertas por tormentas en el noroeste del país, el estado cambió y ahora se esperan vientos de una magnitud apenas más intensa que en la zona centro. El fenómeno meteorológico afectará la mitad sur de Santiago del Estero, la esquina sudeste de Catamarca y el este y sur de La Rioja.
Alerta naranja en dos provincias del NEA
En el noreste argentino, las regiones bajo alerta naranja comprenden sectores de dos provincias. Por una parte, Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar y la capital, al noroeste de Corrientes. Por otra parte, será afectado el sur y sudeste de Chaco.
En este caso, los departamentos bajo alerta naranja son: Bermejo, Chacabuco, Comandante Fernández, 12 de Octubre, 2 de Abril, Fray Justo Santa María, General Belgrano, General Donovan, Independencia, Libertad, Libertador San Martín, Mayor Jorge Luis Fontana, Nueve de Julio, O’Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá, 25 de Mayo, San Fernando y 1° de Mayo.
En estas regiones, se mezclarán los vientos fuertes con velocidades que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora, con las tormentas cuyos valores de precipitación acumulada irían desde los 40 hasta los 70 milímetros. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente y granizo.